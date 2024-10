Ad Affari Tuoi Stefano De Martino scorge Emma nel viso di una pacchista: “Le somigli”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 30 ottobre, Stefano De Martino ha citato Emma Marrone dopo aver notato una somiglianza tra la sua ex fidanzata e una pacchista. Una frase pronunciata durante la sfortunata partita di Santino, concorrente del Lazio, che tuttavia non è passata inosservata. Quelle poche parole sono bastate per suscitare l'effetto nostalgia in alcuni utenti.

Cosa ha detto Stefano De Martino su Emma ad Affari tuoi

Stefano De Martino, come prevede il programma Affari tuoi, ha chiesto a Santino, accompagnato dalla figlia Elisa, quale pacco volesse aprire. Il concorrente ha indicato Camilla, la pacchista della regione Umbria. Notando il look e il taglio di capelli, Stefano De Martino ha rimarcato una certa somiglianza con due artiste: Emma e Pink. Il conduttore, dunque, ha commentato: "Camilla mi è un po' Pink e un po' Emma, vero? In ogni caso una cantante".

Stefano De Martino ed Emma Marrone: dopo l'amore, l'amicizia continua

Stefano De Martino ed Emma Marrone si sono conosciuti tra i banchi del talent Amici di Maria De Filippi, a cui entrambi hanno partecipato. Era il 2009 quando intrapresero una relazione. Per l'esercito dei loro fan erano gli "Stemmini" (Ste + Emma). Sui social tantissimi i video dedicati al loro amore, come quello qui di seguito.

Stefano e Emma, dopo vari tira e molla, si sono lasciati definitivamente nel 2012, quando il ballerino ha conosciuto Belén Rodriguez. Negli anni, tuttavia, entrambi hanno dichiarato più volte di avere avuto un chiarimento e di avere costruito un ottimo rapporto. Due anni fa, il conduttore di Affari tuoi ha assicurato di tenere molto all'amicizia di Emma: "Sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”. Il mese scorso, in un'intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli, Stefano De Martino ha dichiarato che ci tiene che Emma e Belén facciano parte della sua vita nonostante la fine della relazione: "Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate, non si vogliano più bene. A me l’idea che tu con una persona ci dormi, ci fai l’amore, ti confidi, ci cresci e poi ad un certo punto, come succede spesso, ti separi…Non far parte più della vita dell’altro per me è una roba proprio crudele". In quell'occasione ha precisato anche di essere felice dei successi di Emma perché era presente quando erano solo sogni. Anche Emma ha detto pubblicamente di volergli bene.