Affari tuoi, la terribile partita di Santino: “Dolore e terrore, è finita, mi sono scavato la fossa”

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 30 ottobre ha giocato Santino per la regione Lazio con il pacco numero 11, che poi ha cambiato con il pacco numero 7. Nel programma condotto da Stefano De Martino, il concorrente si è fatto accompagnare dalla figlia Elisa. La partita è stata decisamente sfortunata. Nel pacco numero 11 c'erano 50mila euro, ma Santino lo ha cambiato con un pacco che conteneva solo 100 euro. Il dottore Pasquale Romano gli ha fatto offerte anche generose, ma che sono sempre state rifiutate. Così, si è conclusa l'esperienza del simpatico pacchista.

Chi è Santino, la storia del concorrente del Lazio e della figlia Elisa

Santino è il concorrente della regione Lazio che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 30 ottobre. È originario di Sant'Angelo Romano. Nella vita ha un centro elaborazione dati elettronico aziendale, quindi un servizio rivolto alle aziende. Si è fatto accompagnare dalla figlia Elisa: "È la mia principessa. A casa c'è mio figlio Marco e mia moglie Silvia". Il figlio Marco ha una compagnia teatrale.

Santino fa una gaffe: "Rimedierò con un bacio", la reazione di Stefano De Martino

Nel corso della partita, Santino ha fatto confusione tra due pacchiste, invertendo i loro nomi. Il concorrente si è dimostrato disposto a porre rimedio facendo il galante: "Rimedierò con un bacio", Stefano De Martino lo ha placato bonariamente: "Stiamo calmi".

Affari tuoi, Santino ha vinto 100 euro nella puntata di mercoledì 30 ottobre

Vediamo come è andata la partita di Santino e della figlia Elisa. Nei primi sei pacchi aperti c'erano 15mila euro, 50 euro, 300mila euro, 20 euro, 0 euro, 10 euro. Il dottore ha offerto 30mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Santino e Elisa hanno aperto altri tre pacchi che contenevano 30mila euro, 1 euro e 10mila euro. Il dottore ha offerto di nuovo 30mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Altri tre tiri per Santino, che ha aperto i pacchi da 200 euro, 5mila euro e 500 euro. Il dottore ha offerto 39mila euro. Santino ha preferito proseguire facendo un altro tiro. Così, ha aperto il pacco che conteneva 75 euro. A questo punto il dottore ha proposto il cambio, ma Santino ha preferito tenere il pacco numero 11. Nei due pacchi aperti subito dopo c'erano 5 euro e 75mila euro. Il dottore ha offerto 50mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Il pacco aperto dopo conteneva 100mila euro. Santino ha sussurrato a sua figlia: "Torniamo a casa senza niente". Il dottore ha offerto 35mila euro. Santino è apparso sfiduciato: "Ci scaviamo la fossa. Ma abbiamo ancora la nostra incoscienza, rifiutando l'offerta e andando avanti". Purtroppo il pacco aperto successivamente conteneva 200mila euro: "Chi troppo vuole, nulla stringe", hanno commentato padre e figlia. E Santino, dopo avere appreso che il dottore aveva offerto il cambio per un solo tiro, ha aggiunto: "Che dolore, terrore, terrore, terrore". Il pacchista ha deciso di giocare il tutto per tutto e ha accettato il cambio. Ha lasciato il pacco numero 11 e ha preso il pacco numero 7. Nel pacco numero 11 precedentemente in suo possesso c'erano 50mila euro: "È finita", ha commentato Santino. Restavano due pacchi: 100 euro e 20mila euro. Il dottore ha offerto il cambio. Santino ha rifiutato il cambio. Nel pacco numero 7 da lui scelto c'erano solo 100 euro. Stefano De Martino ha confidato: "Santino mi mancherai".