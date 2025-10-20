Ad Affari Tuoi Mauro sbaglia predizione e sceglie Gennarino, ma c’è speranza: cosa è successo alla Regione Fortunata

Nella puntata del 20 ottobre di Affari Tuoi ha giocato Mauro dall’Abruzzo. Dopo un cambio accettato e ben tre rifiutati, il concorrente scopre che nel suo pacco c’era Gennarino. Il finale è nelle mani della Regione Fortunata: ecco cosa è successo.

Mauro Cinalli è il concorrente della puntata del 20 ottobre di Affari Tuoi. Rappresenta l'Abruzzo e gioca nel programma condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 19. Vive ad Atessa, in provincia di Chieti, ed è un macellaio di professione. Ad accompagnarlo la figlia Micaela, che fa il suo stesso lavoro. È nonno di due nipotini, Santiago e Benedetta.

La partita di Mauro ad Affari Tuoi

La partita di Mauro inizia con un pacco blu dal valore di 1 euro. La scelta del pacco del Trentino Alto Adige lo porta poi a eliminare i 15mila euro. La fortuna sembra essere dalla sua parte quando elimina 0 euro, ma nei tiri successivi il concorrente perde 75mila, 10mila e 30mila euro. Arriva la prima chiamata del Dottore, che offre al macellaio abruzzese un cambio pacco. "Ho pescato un blu, ma adesso rifiutiamo il cambio e andiamo avanti, aspettiamo", dice.

Mauro continua la partita con il pacco numero 9 della Sardegna, un numero che lo fa commuovere e che rappresenta la data in cui è morto suo padre Mario. All'interno 200mila euro. "I numeri cari, teneteveli cari", dice De Martino. Eliminati anche i 20mila euro, il Dottore torna a farsi sentire e propone ancora il cambio. Questa volta Mauro lo accetta e lascia il suo pacco numero 19 per il 2: nel suo di prima c'erano solamente 200 euro.

Il finale della partita di Mauro: quanti soldi ha vinto

Il concorrente perde anche i 100mila euro e trova poi il pacco nero, che al suo interno fortunatamente contiene solo 5 euro. La partita di Mauro si avvia verso il finale con solo due pacchi rossi, i 300mila e i 50mila euro. Il Dottore questa volta offre un assegno da 20mila, che Mauro rifiuta deciso a continuare. Attinge poi alla ‘fortuna' di Stefano De Martino, che funziona e lo porta a eliminare un pacco blu (5 euro). Altri due cambi rifiutati e i 50mila euro eliminati, l'unica speranza rimangono i 300mila. Il montepremi massimo va in fumo e Mauro gioca alla Regione Fortunata, puntando 100mila euro sulla Sicilia e 50mila sull'Emilia Romagna. Nel suo pacco c'era Gennarino. La Regione Fortunata era l'Abruzzo. Mauro e Micaela tornano a casa a mani vuote.