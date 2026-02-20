Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Ad Affari Tuoi il capitano Giuliano salvato dal dottore: “Rispetto i soldi, ho fatto molti sacrifici”

La partita di Giuliano ad Affari Tuoi, il concorrente dopo una partita complessa rischia di tornare a casa a mani vuote e accetta l’offerta del dottore. Ecco quanto ha vinto.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Andrea Parrella
18 CONDIVISIONI
Immagine

Ad Affari tuoi del 20 febbraio, da Carpi, gioca Giuliano, operatore ecologico detto Il Capitano che si gioca la possibilità di aggiudicarsi i 300mila euro. Al primo pacco Giuliano trova i 10mila euro e seguono i 75mila nel secondo pacco. Si riequilibra la partita con il terzo pacco da 100 euro. Al quarto pacco c'è la ballerina, è il turno di Martina Miliddi. Al quinto pacco se ne vanno però i 200mila euro. La serie si chiude con la chiamata da 10 euro. Dal dottore arriva la proposta di cambio e Giuliano la accetta subito, lasciando il suo pacco 13 per il 16.

La partita di Giuliano

Un pacco, quello lasciato, che preferisce evitare di aprire e così inizia la seconda tranche di chiamate. Si parte dalla chiamata da 20mila euro. Segue quella da 50 euro. Poi un duro colpo, perché se ne vanno i 100mila euro. Arriva la prima offerta da 20mila euro e Giuliano trita l'offerta senza indugi.

Si riparte con le chiamate e se ne vanno subito 50mila euro e la situazione inizia a farsi precaria, anche perché al pacco successivo se ne vanno anche i 30mila e a questo punto restano solo due pacchi rossi, tra cui quello da 300mila euro. Giuliano si risolleva con i 20 euro della chiamata successiva. L'offerta del dottore cala a 15mila euro e il concorrente conferma le sue intenzioni: trita il foglio e va avanti.

Leggi anche
Ad Affari Tuoi, l'audacia di Cristina che rifiuta ogni offerta: "Pochi soldi, voglio giocare", ma perde tutto

Ma il durissimo colpo arriva subito, se ne vanno anche i 300mila euro. Restano così solo 15mila euro e il pacco nero come speranze. Giuliano decide di aprire il pacco inizialmente pescato, che aveva abbandonato poco prima con un cambio: dentro c'era la poca cola inventata da Herbert Ballerina. Si riparte con le chiamate e per fortuna se ne vanno 200 euro. Arriva l'offerta da 10mila euro, ma Giuliano trita anche questa e non molla.

Giuliano si salva e accetta l'offerta

Con le chiamate successive fa fuori altri due pacchi blu, ovvero Gennarino e 0 euro. Resta con tre pacchi: uno blu, quello nero e quello rosso. Quindi va via anche il pacco da un euro e quindi Giuliano resta a metà strada tra 15mila euro e l'incognita nera. Arriva l’ultima offerta della partita da 30mila euro e Giuliano decide di accettarla, mentre si racconta emozionato e in lacrime. "Rispetto questa cifra e i vari lavori e sacrifici che ho dovuto fare per mantenermi". L’apertura del pacco nero è una gioia, dentro ci sono solo 50 euro, per la felicità del Capitano.

Programmi TV
18 CONDIVISIONI
Immagine
Il cast di Grey’s Anatomy e Alyssa Milano ricordano Eric Dane: “Non dimentico la scintilla nei suoi occhi”
La morte di Eric Dane, l'attore e star di Grey's Anatomy era malato di Sla
Lascia l'ex moglie Rebecca Gayheart e due figlie: l'ultima apparizione in pubblico con la fidanzata
Eric Dane era tornato in tv dopo la diagnosi di SLA
Le ultime foto in sedia a rotelle: "È molto triste, ma cerca di mostrarsi coraggioso"
"Ho la famiglia al mio fianco", la vicinanza dell'ex moglie dopo il divorzio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views