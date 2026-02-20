Ad Affari Tuoi il capitano Giuliano salvato dal dottore: “Rispetto i soldi, ho fatto molti sacrifici”

La partita di Giuliano ad Affari Tuoi, il concorrente dopo una partita complessa rischia di tornare a casa a mani vuote e accetta l’offerta del dottore. Ecco quanto ha vinto.

Ad Affari tuoi del 20 febbraio, da Carpi, gioca Giuliano, operatore ecologico detto Il Capitano che si gioca la possibilità di aggiudicarsi i 300mila euro. Al primo pacco Giuliano trova i 10mila euro e seguono i 75mila nel secondo pacco. Si riequilibra la partita con il terzo pacco da 100 euro. Al quarto pacco c'è la ballerina, è il turno di Martina Miliddi. Al quinto pacco se ne vanno però i 200mila euro. La serie si chiude con la chiamata da 10 euro. Dal dottore arriva la proposta di cambio e Giuliano la accetta subito, lasciando il suo pacco 13 per il 16.

La partita di Giuliano

Un pacco, quello lasciato, che preferisce evitare di aprire e così inizia la seconda tranche di chiamate. Si parte dalla chiamata da 20mila euro. Segue quella da 50 euro. Poi un duro colpo, perché se ne vanno i 100mila euro. Arriva la prima offerta da 20mila euro e Giuliano trita l'offerta senza indugi.

Si riparte con le chiamate e se ne vanno subito 50mila euro e la situazione inizia a farsi precaria, anche perché al pacco successivo se ne vanno anche i 30mila e a questo punto restano solo due pacchi rossi, tra cui quello da 300mila euro. Giuliano si risolleva con i 20 euro della chiamata successiva. L'offerta del dottore cala a 15mila euro e il concorrente conferma le sue intenzioni: trita il foglio e va avanti.

Ma il durissimo colpo arriva subito, se ne vanno anche i 300mila euro. Restano così solo 15mila euro e il pacco nero come speranze. Giuliano decide di aprire il pacco inizialmente pescato, che aveva abbandonato poco prima con un cambio: dentro c'era la poca cola inventata da Herbert Ballerina. Si riparte con le chiamate e per fortuna se ne vanno 200 euro. Arriva l'offerta da 10mila euro, ma Giuliano trita anche questa e non molla.

Giuliano si salva e accetta l'offerta

Con le chiamate successive fa fuori altri due pacchi blu, ovvero Gennarino e 0 euro. Resta con tre pacchi: uno blu, quello nero e quello rosso. Quindi va via anche il pacco da un euro e quindi Giuliano resta a metà strada tra 15mila euro e l'incognita nera. Arriva l’ultima offerta della partita da 30mila euro e Giuliano decide di accettarla, mentre si racconta emozionato e in lacrime. "Rispetto questa cifra e i vari lavori e sacrifici che ho dovuto fare per mantenermi". L’apertura del pacco nero è una gioia, dentro ci sono solo 50 euro, per la felicità del Capitano.