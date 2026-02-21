Ad Affari Tuoi De Martino accorcia i tempi e incita Luca: “È una puntata flash, non perdiamo tempo, trita l’assegno”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di sabato 21 febbraio è Luca da Genova, responsabile di un negozio di scarpe nel centro storico della città. Ad accompagnarlo c'è la sua compagna, Giulia, impiegata del Comune di Genova. I due raccontano di essersi conosciuti proprio nel negozio di Luca. Stasera il valore di Gennarino è di 6mila euro. Una puntata flash, come annuncia De Martino: "Solo trenta minuti"

La partita di Luca da Genova

La partita inizia con i consueti sei tiri, ma il primo pacco che va via è quello da 300mila euro, a seguire il Pacco Nero che conteneva 75mila euro, con i successivi tre tiri vanno via i pacchi da 100 euro, l'invenzione di Herbert Ballerina, ovvero una camicia a scacchi, e infine 20mila euro. La chiamata del Dottore arriva e propone un'offerta da 25mila euro, ma Luca e Giulia rifiutano.

Viene aperto il pacco Ballerina e quindi è il momento dedicato all'esibizione di Martina Miliddi. I pacchi successivi sono quelli da 200mila e 20 euro. Il telefono squilla, per quattro tiri il Dottore propone un cambio, che i due accettano e dal numero 8 che avevano pescato vanno a prendere il numero 12. Nel pacco che avevano pescato c'era solo un euro. Si prosegue con altri tre tiri e scovano Gennarino, il pacco da 75mila e 200 euro.

Il Dottore propone due tiri oppure 15mila euro, ma Luca e Giulia tritano l'assegno. Il primo tiro porta via 15mila euro, il secondo 50mila euro. Ancora una chiamata: due tiri o 10 mila euro, ma neanche a proporli che De Martino dice: "Non perdiamo tempo, trita questo assegno". Vengono aperti i pacchi da 10mila euro e 10 euro. Alla chiamata del Dottore che offre alla coppia 15mila euro, i due rifiutano: "Siamo venuti qui per giocare". È Giulia a chiamare l'ultimo pacco trovando lo zero.

Il finale di Luca che accetta l'offerta del Dottore

Dopo l'immancabile balletto a seguito del pacco con zero euro, i due si trovano con il tabellone in cui si contrappongono 100 mila euro e 50 euro. Il Dottore al telefono con Stefano De Martino ripercorre le puntate in cui i concorrenti si sono trovati in questa situazione, tra un rosso e un blu, la proposta avanzata è sempre la stessa: 33mila. "È una bella cifra questa qua, da una parte c'è il rischio di nulla, dall'altra una bella somma", Giulia ha una sensazione e pensa che nell'altro pacco ci siano i 100mila, Luca riflette: "Veniamo da anni di spese, è una buona uscita". De Martino li fa riflettere: "Certo, la soddisfazione di aver fatto una partita così veloce e portare via 100mila euro". I due riflettono sul da farsi e chiedono consiglio ai pacchisti e nove di loro accetterebbero, Giulia però sottolinea: "Vorrei che l'ultima decisione fosse la tua" e infatti Luca accetta: "Non pensavamo saremmo arrivati fin qui, noi accettiamo l'offerta". Nel pacco che aveva cambiato, però, c'erano davvero i centomila euro e Stefano De Martino conclude: "Abbiamo rischiato di fare la partita perfetta".