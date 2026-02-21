Programmi tv
Ad Affari Tuoi De Martino accorcia i tempi e incita Luca: “È una puntata flash, non perdiamo tempo, trita l’assegno”

Ad Affari Tuoi la puntata di sabato 21 è in forma ridotta. La partita di Luca da Genova parte in salita, ma ad un soffio da una bella vincita accetta l’offerta del Dottore.
A cura di Ilaria Costabile
Protagonista della puntata di Affari Tuoi di sabato 21 febbraio è Luca da Genova, responsabile di un negozio di scarpe nel centro storico della città. Ad accompagnarlo c'è la sua compagna, Giulia, impiegata del Comune di Genova. I due raccontano di essersi conosciuti proprio nel negozio di Luca. Stasera il valore di Gennarino è di 6mila euro. Una puntata flash, come annuncia De Martino: "Solo trenta minuti"

La partita di Luca da Genova

La partita inizia con i consueti sei tiri, ma il primo pacco che va via è quello da 300mila euro, a seguire il Pacco Nero che conteneva 75mila euro, con i successivi tre tiri vanno via i pacchi da 100 euro, l'invenzione di Herbert Ballerina, ovvero una camicia a scacchi, e infine 20mila euro. La chiamata del Dottore arriva e propone un'offerta da 25mila euro, ma Luca e Giulia rifiutano.

Viene aperto il pacco Ballerina e quindi è il momento dedicato all'esibizione di Martina Miliddi. I pacchi successivi sono quelli da 200mila e 20 euro. Il telefono squilla, per quattro tiri il Dottore propone un cambio, che i due accettano e dal numero 8 che avevano pescato vanno a prendere il numero 12. Nel pacco che avevano pescato c'era solo un euro. Si prosegue con altri tre tiri e scovano Gennarino, il pacco da 75mila e 200 euro.

Ad Affari Tuoi, l'audacia di Cristina che rifiuta ogni offerta: "Pochi soldi, voglio giocare", ma perde tutto

Il Dottore propone due tiri oppure 15mila euro, ma Luca e Giulia tritano l'assegno. Il primo tiro porta via 15mila euro, il secondo 50mila euro. Ancora una chiamata: due tiri o 10 mila euro, ma neanche a proporli che De Martino dice: "Non perdiamo tempo, trita questo assegno". Vengono aperti i pacchi da 10mila euro e 10 euro. Alla chiamata del Dottore che offre alla coppia 15mila euro, i due rifiutano: "Siamo venuti qui per giocare". È Giulia a chiamare l'ultimo pacco trovando lo zero.

Il finale di Luca che accetta l'offerta del Dottore

Dopo l'immancabile balletto a seguito del pacco con zero euro, i due si trovano con il tabellone in cui si contrappongono 100 mila euro e 50 euro. Il Dottore al telefono con Stefano De Martino ripercorre le puntate in cui i concorrenti si sono trovati in questa situazione, tra un rosso e un blu, la proposta avanzata è sempre la stessa: 33mila. "È una bella cifra questa qua, da una parte c'è il rischio di nulla, dall'altra una bella somma", Giulia ha una sensazione e pensa che nell'altro pacco ci siano i 100mila, Luca riflette: "Veniamo da anni di spese, è una buona uscita". De Martino li fa riflettere: "Certo, la soddisfazione di aver fatto una partita così veloce e portare via 100mila euro". I due riflettono sul da farsi e chiedono consiglio ai pacchisti e nove di loro accetterebbero, Giulia però sottolinea: "Vorrei che l'ultima decisione fosse la tua" e infatti Luca accetta: "Non pensavamo saremmo arrivati fin qui, noi accettiamo l'offerta". Nel pacco che aveva cambiato, però, c'erano davvero i centomila euro e Stefano De Martino conclude: "Abbiamo rischiato di fare la partita perfetta". 

