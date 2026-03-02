Ad Affari Tuoi Alessia trionfa grazie a un segnale: “Il dottore vuole dirmi qualcosa”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ad Affari Tuoi del 2 marzo dall'Umbria, in particolare da Foligno, gioca Alessia, che prova a cercare la vittoria da 300 mila euro. Una partita che inizia subito da una serie di chiamate positive, con qualche neo, ma che la condurrà fino a un esito inatteso, in bilico tra il tutto e il niente.

Si parte dal 3 della Campania ci sono 20 euro, nel secondo pacco Alessia trova i 15mila euro, ma al terzo se ne va il primo pacco pesante, con i 200mila euro trovati. Al quarto pacco la concorrente trova 1 euro. 100 euro nel quinto pacco e la sestina si chiude con l'invenzione di Ballerina, i mirror glass. La prima offerta del dottore è da 33mila euro, ma la concorrente rifiuta e riparte da un pacco blu, prima di trovare i 200 euro, per chiudere la terzina con i 30mila euro. Rossi in prevalenza sui blu al momento. Nuova offerta del dottore da 38mila euro: puntualmente tritati anche per la situazione favorevole.

Si riparte dai 75mila euro nella nuova serie di chiamate, per poi passare al pacco nero, che contenevano esattamente la stessa cifra: 75mila euro. Si prosegue negativamente, perché saltano anche i 100mila euro nella chiamata successiva. Nuova offerta del dottore da 20mila euro, ma Alessia rifiuta ancora.

La nuova serie di chiamate riparte dal pacco ballerina, con Herbert che balla con Martina Miliddi sulle note di Michael Jackson. Arriva un nuova offerta da 25mila euro, inevitabilmente tritata perché continuano ad essere in gioco i 300mila euro. Che però scivolano via subito, rendendo la partita drammatica. Arriva un'offerta da 9mila euro e viene rifiutata anche questa. Se ne vanno anche i 20mila euro con la chiamata successiva e pure i 10mila. Ora restano tre pacchi blu e uno rosso, da 50mila euro. Per fortuna se ne va il pacco da 0 euro. A tre pacchi dalla fine arriva l'offerta da 10mila euro, ma la concorrente sceglie di andare avanti.

Con il pacco blu successivo che se ne va, il bivio è tra i 50mila euro e Gennarino. De Martino scherza con il cane entrato in studio, chiedendogli dove sia nascosto. Alessia a questo punto fa una riflessione: "Io nelle mie 27 puntate ho sempre avuto pacchi rossi e anche il fatto che il dottore non mi abbia mai proposto il cambio, o che non abbia insistito per farlo, mi fa credere volesse dirmi che ce li abbia io questi 50mila". Quindi la scelta di proseguire e giocarsi il tutto per tutto e vedere cos'ha nel pacco. Una scelta che la premierà, perché dentro ci sono i 50mila euro.