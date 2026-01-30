Giovanni e Cinzia ad Affari tuoi, accettano l’offerta del Dottore: “Lo facciamo per il bene di nostra figlia”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 30 gennaio, la partita di Giovanni dalla Puglia con il pacco numero 3. Gioca insieme alla moglie Cinzia, con cui sta insieme da 27 anni: nella vita fa il militare. Stasera il jackpot di Gennarino vale 1000 euro, l'invenzione di Herbert Ballerina è lo scolabasta.

La partita di Giovanni insieme alla moglie Cinzia

La partita di Giovanni comincia molto male dal pacco 1 della Basilicata, che contiene 100mila euro. Prosegue in ordine numerico con il 2 del Lazio e si va dal tutto al niente con 0 euro. I quattro tiri successivi si alternano tra blu e rossi: 75mila euro, 10 euro, il pacco ballerina e purtroppo anche i 300mila. La prima telefonata del Dottore arriva puntuale e offre il cambio: Giovanni accetta e scambia il suo 3 per il 7, apre il suo pacco originario e scopre che contiene Gennarino.

La partita riprende dal pacco nero, che stasera equivale solo a 5 euro. Fatti fuori 15mila euro, il Dottore telefona ancora e fa la prima offerta di 20mila euro, ma Giovanni rifiuta. La partita non sembra risollevarsi e Stefano De Martino suggerisce al pubblico di dare un aiuto al pacchista con il mantra: "Ora, tu, mi trovi un pacco blu".

Il finale di partita di Giovanni che accetta l'offerta

Il Dottore offre ancora il cambio ma il pugliese rifiuta, come dice no anche poco dopo, quando il Dottore gli offre di nuovo 20mila euro. "Se dovessi vincere qualcosa, questi soldi servirebbero per gli studi di Sofia", spiega Giovanni. Poi fa fuori i 200 euro. Gli viene ancora offerto il cambio ma lui è deciso a tenere il pacco 7. Via lo scolabasta e ora i pacchi rossi sono in superiorità numerica. Davanti all'offerta da 35mila euro, iol protagonista della serata è titubante, ma alla fine decide: "Per il bene di mia figlia, accetto l'offerta". Alla fine arriva con 200mila euro da una parte e 20 dall'altra: nel suo 7 c'era la cifra più bassa.