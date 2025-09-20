A The Cage un concorrente cerca di portarsi via una telecamera, a fermarlo sono le urla di Amadeus

Nella puntata di The Cage del 19 settembre, un concorrente ha tentato di staccare una telecamera fissa, convinto che facesse parte degli oggetti da portare fuori dalla gabbia. A fermarlo è stato il conduttore Amadeus, che, temendo un disastro, si è portato le mani tra i capelli.

Dagli archivi di The Cage – Prendi e scappa, il game show che Amadeus conduce sul Nove nell’access prime time, spunta un filmato esilarante. Nella puntata del 19 settembre, uno dei concorrenti, preso dalla frenesia di raccogliere il maggior numero di oggetti nella gabbia, ha tentato di staccare addirittura una delle telecamere montate nello studio per riprendere le scene più concitate del gioco.

Ad accorgersi dell’errore sono stati Amadeus e la co-conduttrice Giulia Salemi, che lo hanno fermato giusto in tempo. Scampato il pericolo, il conduttore si è passato le mani tra i capelli e, con la sua consueta ironia, ha commentato: “Per fortuna non si è rotta, altrimenti avremmo dovuto decurtarti il costo dal montepremi finale”.

Perché il concorrente di The Cage ha rischiato di prendere una telecamera

L’equivoco, in realtà, era dietro l’angolo. I concorrenti che entrano nella gabbia hanno a disposizione solo pochi secondi per recuperare il maggior numero di oggetti, molti dei quali sono apparecchi elettronici dal valore elevato. Non sorprende, quindi, che il partecipante abbia scambiato la telecamera da studio per uno degli oggetti in palio. Un equivoco comprensibile, che però potrebbe spingere la produzione a ripensare leggermente il posizionamento delle attrezzature, così da evitare fraintendimenti simili.

Come funziona The Cage – Prendi e scappa

The Cage – Prendi e scappa è il game show condotto da Amadeus che si colloca nella sfida televisiva tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. A giocare sono coppie di concorrenti, ciascuna con un ruolo preciso: uno risponde a domande di cultura generale per accumulare secondi, l’altro sfrutta quel tempo entrando nella gabbia e raccogliendo più oggetti possibile, ognuno con un valore economico che compone il montepremi.

Al gioco finale accede la coppia con il montepremi più alto. I vincitori affrontano quindi la prova Batti la gabbia: devono raggiungere un valore complessivo di almeno 50mila euro. Se ci riescono, portano a casa tutti gli oggetti accumulati.