Ascolti tv 18 settembre, chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: i dati di JukeBox con Antonella Clerici

Gli ascolti tv di giovedì 18 settembre. Chi ha vinto la sfida nell’access prime time tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, e com’è andata la prima serata tra Rai1 e Canale 5. Tutti i dati Auditel.

Gli ascolti TV di giovedì 18 settembre. Il palinsesto televisivo ha offerto film, serie tv, eventi sportivi e programmi di intrattenimento. Su Rai1 c'è stato Jukebox-La notte delle hit, lo show musicale condotto da Antonella Clerici e Clementino, anche su Canale 5 spazio alla musica con il Concerto di Elodie a Sansiro, mentre su Rai2 torna Milo Infante con la versione serale del suo Ore 14. Continua nell'access prime time la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna, che vede scontrarsi a suon di share Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vediamo, quindi, analizzando i dati Auditel, come sono andati i programmi della prima serata e quelli che la introducono.

Chi ha vinto la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna giovedì 18 settembre

Come anticipato, la sfida nell'access prime time continua senza esclusione di colpi. I due game show sono al centro di una interessante analisi televisiva, dal momento che rappresentano dei veri e propri unicum nel panorama televisivo italiano attuale. Nella serata di giovedì 18 settembre, lo show condotto da Stefano De Martino raggiunge i 3.941.000 spettatori con il 20.1% di share. Su Canale5, anticipato da Gira La Ruota della Fortuna che totalizza 4.060.000 e il 21.8% di share, La Ruota della Fortuna registra 4.809.000 spettatori, attestandosi come il programma più visto dell'access, con quasi un milione di telespettatori in più rispetto al competitor del servizio pubblico.

La prima serata di giovedì 18 settembre

La situazione si ribalta nella prima serata dove su Rai1 c'è lo show musicale Jukebox – La Notte delle Hit condotto da Antonella Clerici in coppia con Clementino che ha interessato 2.517.000 spettatori con il 17.9% di share. Posizionandosi, quindi, sul podio. Su Canale 5, infatti, il concerto Elodie a Sansiro è stato visto da 1.420.000 spettatori con uno share del 10%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, i dati Auditel registrati per le altre reti. Su Rai2, dopo la presentazione, Ore 14 Sera è stato visto da 688.000 spettatori e il 5.5% di share. Su Italia1 Citadel è stata la scelta di 817.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rai3 Per tutta la vita registra 628.000 spettatori e il 3.6% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio è seguito da 733.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Piazzapulita è stato visto da 712.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Tv8 Il vento del perdono interessa 370.000 spettatori e il 2.3% di share. Sul Nove Nove Comedy Club con lo spettacolo Maschio Caucasico Irrisolto di Antonio Ornano è la scelta di 299.000 spettatori con l’1.9% di share.