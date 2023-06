A che ora inizia Temptation Island 2023 e dove vederlo in streaming: gli orari di diretta e replica Temptation Island torna in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30 circa a partire da lunedì 26 giugno. Tutte le puntate saranno disponibili anche in diretta streaming o in replica sul sito di Mediaset Infinity e Witty Tv.

A cura di Giulia Turco

Temptation Island torna su Canale 5 con la nuova edizione che andrà in onda ogni lunedì in prima serata a partire da lunedì 26 giugno 2023. Sette nuove coppie sono pronte a partire per il loro viaggio nei sentimenti, che anche quest'anno sarà ambientato nella meravigliosa cornice della Sardegna. Si lasceranno travolgere dalle tentazioni o il loro amore supererà la prova del falò? Oltre che in chiaro, sarà possibile seguire tutte le puntate di Temptation Island anche in diretta streaming oppure recuperarle successivamente in replica.

A che ora inizia Temptation Island 2023 stasera su Canale 5

L’appuntamento con Temptation Island 2023 è, come ogni anno, in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa. Non sono previsti invece appuntamenti daytime nel corso della giornata. La puntata di Temptation Island in prima serata dovrebbe finire intorno alle 00.50, poco prima dell'edizione della notte del TG5.

Temptation Island in diretta streaming su Witty e Mediaset Infinity

Diversamente dalla classica programmazione in tv, è possibile collegarsi sulla piattaforma streaming di MediasetInfinity per seguire la puntata in diretta, sempre a partire dalle 21.30, nella sezione dedicata al programma. Per poter visionare i contenuti, basta effettuare un login con i propri dati utente. In alternativa la diretta è disponibile anche sul sito di WittyTv. Sia la diretta streaming che le repliche sono gratuite.

Come vedere le repliche di Temptation Island 2023

Sarà sempre possibile rivedere in replica ogni puntata di Temptation Island 2023 in qualunque momento. Basta collegarsi alla piattaforma ufficiale di WittyTv nella sezione dedicata al programma, per rivivere tutte le emozioni della serata. Nel corso della puntata in diretta verranno caricate le clip dei momenti più salienti, mentre una volta terminata la messa in onda in tv. Verrà caricata anche la puntata integrale.