Yulia denuncia un ex: “Ho tollerato cose molto gravi, non solo violenza verbale. Chiunque sarebbe scappato”

Sono pesanti le accuse che Yulia, 20enne diventata popolare soprattutto sui social grazie alla relazione con l’ex gieffino Daniele Dal Moro, ha pubblicato su Instagram, puntando il dito contro un ex compagno — la cui identità ha scelto di non rivelare — per violenza verbale “e non solo”, come lei stessa scrive. La giovane, recentemente bersagliata da un’attenzione costante sulla sua vita privata e sulle sue attuali frequentazioni — benché non appartenga direttamente al mondo dello spettacolo — ha chiesto ai suoi detrattori di lasciarla in pace, per poi raccontare la sua versione dei fatti a proposito di una relazione che avrebbe lasciato in lei strascichi profondi.

Le accuse di Yulia contro un ex compagno anonimo

Yulia sostiene di aver ricevuto decine di messaggi d’odio da parte di persone che la criticano pur senza conoscerla, accusandola di un non meglio precisato tradimento. La giovane lancia quindi la sua accusa contro un ignoto ex partner, ritenuto responsabile di averla costretta a vivere un rapporto difficile dal quale era quasi impossibile sottrarsi. “Ho sopportato cose molto gravi. Estrema violenza verbale e non solo, insieme a fatti meno rilevanti che avrebbero fatto scappare chiunque”, scrive.

La modella ventenne parla di ricatti, controllo ossessivo e tradimenti come elementi cardine di una relazione dalla quale, seppure con fatica, sarebbe riuscita finalmente a uscire.

Yulia e le scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne

A colpire nel post di Yulia, oltre alle parole, è stata anche la scelta dell’immagine abbinata alle sue Instagram Stories: un paio di scarpe rosse, simbolo universale della lotta alla violenza sulle donne. Violenza che la giovane dichiara di aver affrontato e superato con difficoltà, al punto da sembrare pronta a voltare pagina e a non prestare più il fianco alla curiosità, a tratti morbosa, dei suoi follower.