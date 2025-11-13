Francesca Verdini insultata per le foto con Matteo Salvini, lei replica: “Allibita di fronte a tanto odio”

Francesca Verdini, compagna del Vicepremier Matteo Salvini, si è sfogata su Instagram per gli insulti ricevuti dopo aver pubblicato alcune foto in compagnia della sua dolce metà. Tra i tanti commenti, diverse minacce e offese gravi, che hanno spinto la donna a intervenire personalmente: "Allibita per tanta rabbia e volgarità".

Lo sfogo di Francesca Verdini

“Mi dicono sempre di ignorare, di non rispondere” ha esordito Verdini, condividendo gli screenshot delle offese ricevute, alcune di queste molto gravi. “Hanno sicuramente ragione, ma a volte mi capita di leggere e mi perdo davanti a tanto orrore. Non mi abituerò mai a leggere certe cose. Resto allibita: per la rabbia, per la volgarità, per il vuoto che c’è dietro a tanto odio. E mi chiedo: davvero dobbiamo solo abituarci? Davvero dobbiamo fingere che non succeda?”, ha continuato. In un post successivo, la stessa ha poi voluto ringraziare tutti per la solidarietà e “l’affetto incredibile” ricevuto da una parte di utenti. Segno, ha spiegato, che “il numero di persone che riconosce l’esistenza di questo problema, che capisce l’orrore di certi atteggiamenti, è molto più alto di quanto avrei mai immaginato”. Ha aggiunto poi una nota personale: “Se ho dato l’impressione di essere turbata o ferita, mi scuso. Non era mia intenzione far preoccupare nessuno e mi dispiace se ho fatto star male chi mi vuole bene”.

La storia d'amore nata nel 2019

La storia d'amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini è nata nel 2019, ed è finita sotto i riflettori anche per la notevole differenza d'età tra i due, che è di circa 20 anni. Nonostante la notorietà di entrambi, lui politico e lei imprenditrice di successo, entrambi hanno sempre preferito mantenere la privacy sulla loro vita privata, pur condividendo di tanto in tanto momenti pubblici e scatti social della vita insieme.