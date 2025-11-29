Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne: “Ho subito un sequestro di persona con violenza sessuale”

Manuela Carriero racconta sui social uno degli eventi più traumatici della sua vita. Anni fa, l’ex di Uomini e Donne e Temptation Island è stata sequestrata, violentata e minacciata di morte con una pistola.

Manuela Carriero, volto noto di Uomini e Donne e Temptation Island, ha raccontato sui social uno degli episodi più traumatici della sua vita. È successo anni fa, in un luogo che non specifica, per mano di una persona che conosceva molto bene. La ex tronista ha deciso di rompere il silenzio e spiegare perché quel passato continua a condizionare profondamente il suo presente. Ecco cosa ha svelato.

Il racconto di Manuela Carriero

In una serie di storie pubblicate su Instagram, Carriero ha parlato apertamente di un “sequestro di persona con violenza sessuale e fisica”, raccontando di essere stata minacciata di morte con un’arma da fuoco. Un episodio che descrive come un “agghiacciante film dell’orrore” vissuto in pochi minuti, senza possibilità di reagire: “Mi sento miracolata per essere qui, ma quello che ho subito mi ha lasciato traumi profondi”, ha spiegato. Uno degli aspetti più duri da elaborare, racconta, è stato l’impatto sulle sue relazioni: “Questo evento ha influenzato tutto il mio modo di rapportarmi agli uomini. Quando mi trovo sola con un uomo, sento un forte disagio, un terrore che non riesco a controllare”. Una ferita che, dice, continua a riaffiorare anche adesso che ha costruito una nuova stabilità sentimentale.

“Non l’ho mai detto perché temevo la cattiveria dei social”

Carriero ha spiegato di non aver mai condiviso pubblicamente la sua storia proprio per la paura del giudizio: “Non l’ho raccontata prima perché è una vicenda lunga, delicata, e non avrei avuto la forza di affrontare le cattiverie che arrivano sempre, anche su argomenti così sensibili. Non giudichiamo senza sapere”, ha scritto, rivolgendosi ai follower. La scelta di rendere pubblico un trauma così significativo sorprende, soprattutto in un ambiente – quello dei social – in cui l’odio corre veloce e spesso colpisce proprio chi condivide aspetti vulnerabili della propria vita.