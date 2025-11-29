spettacolo
video suggerito
video suggerito

Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne: “Ho subito un sequestro di persona con violenza sessuale”

Manuela Carriero racconta sui social uno degli eventi più traumatici della sua vita. Anni fa, l’ex di Uomini e Donne e Temptation Island è stata sequestrata, violentata e minacciata di morte con una pistola.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Manuela Carriero, volto noto di Uomini e Donne e Temptation Island, ha raccontato sui social uno degli episodi più traumatici della sua vita. È successo anni fa, in un luogo che non specifica, per mano di una persona che conosceva molto bene. La ex tronista ha deciso di rompere il silenzio e spiegare perché quel passato continua a condizionare profondamente il suo presente. Ecco cosa ha svelato.

Il racconto di Manuela Carriero

In una serie di storie pubblicate su Instagram, Carriero ha parlato apertamente di un “sequestro di persona con violenza sessuale e fisica”, raccontando di essere stata minacciata di morte con un’arma da fuoco. Un episodio che descrive come un “agghiacciante film dell’orrore” vissuto in pochi minuti, senza possibilità di reagire: “Mi sento miracolata per essere qui, ma quello che ho subito mi ha lasciato traumi profondi”, ha spiegato. Uno degli aspetti più duri da elaborare, racconta, è stato l’impatto sulle sue relazioni: “Questo evento ha influenzato tutto il mio modo di rapportarmi agli uomini. Quando mi trovo sola con un uomo, sento un forte disagio, un terrore che non riesco a controllare”. Una ferita che, dice, continua a riaffiorare anche adesso che ha costruito una nuova stabilità sentimentale.

“Non l’ho mai detto perché temevo la cattiveria dei social”

Carriero ha spiegato di non aver mai condiviso pubblicamente la sua storia proprio per la paura del giudizio: “Non l’ho raccontata prima perché è una vicenda lunga, delicata, e non avrei avuto la forza di affrontare le cattiverie che arrivano sempre, anche su argomenti così sensibili. Non giudichiamo senza sapere”, ha scritto, rivolgendosi ai follower. La scelta di rendere pubblico un trauma così significativo sorprende, soprattutto in un ambiente – quello dei social – in cui l’odio corre veloce e spesso colpisce proprio chi condivide aspetti vulnerabili della propria vita.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Don Anselmo: “81 anni intensi. Anch’io ho le mie paure, temo la morte ma confido in Dio”
Don Anselmo de Le ricette del convento si racconta: “I voti a 20 anni, la mia famiglia mi ha sempre sostenuto”
60 anni di professione monastica: “Non sono mancati momenti difficili, giorni bui in cui si pensa di abbandonare tutto”
Il monaco: “Vi do un consiglio per ritrovare la serenità”
“Con Don Salvatore e Don Riccardo discutiamo, ma è un confronto pacifico nella diversità”
Don Salvatore: “Prima facevo il salumiere. A 32 anni i voti, la mia famiglia la prese male”
Don Riccardo: “Da cantante acclamato a monaco, ho temuto di aver buttato via la mia vita”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views