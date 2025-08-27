Youtuber mette escrementi nei panini di Cicciogamer per una candid: cacciato e quasi aggredito dai fan

Si torna a parlare di Cicciogamer, ma questa volta lui non c'entra. Tutta "colpa" di Emanuele Bosco, noto per le sue gag al limite dell'estremo, che ha preso di mira lo streamer reduce da una enorme controversia con il foodblogger Franchino, proprio in merito alla qualità dei suoi panini. Lo scherzo di Emanuele Bosco, però, supera i limiti. Finisce sbattuto fuori dal locale dallo stesso Cicciogamer e quasi aggredito dai suoi fan. Poi, il napoletano spiega che era tutto finto .

Fingersi foodblogger per alzare la polemica

L'operazione orchestrata da Bosco è stata studiata nei minimi dettagli. Il creator si è presentato nel locale di Cicciogamer fingendosi un foodblogger interessato a recensire i prodotti offerti. Dopo aver ordinato un panino, ha messo in atto la sua provocazione: inserire all'interno del prodotto dei pezzi di escrementi, per poi denunciare pubblicamente il presunto scandalo igienico davanti a tutti i clienti presenti. Un'escalation calcolata per portare alle stelle la tensione e alimentare ulteriormente le polemiche che già circondavano l'attività dello streamer, reduce dalle critiche sulla qualità della sua offerta gastronomica.

Caos nel locale: interviene Cicciogamer, rischia la rissa con i fan

La reazione nel locale non si è fatta attendere. Cicciogamer è intervenuto personalmente per cacciare Emanuele Bosco, mentre la situazione degenerava rapidamente. I fan dello streamer presenti hanno preso le difese del loro beniamino, innescando un clima di forte tensione che ha rischiato di sfociare in una vera e propria rissa. Le immagini dell'episodio mostrano momenti concitati, con clienti che si agitano e voci che si alzano, mentre Bosco continua la sua performance fino al momento della rivelazione finale.

Leggi anche Fedez spintona e tira un calcio a un fan che lo stava riprendendo con un cellulare

Dopo aver portato la tensione al limite massimo, Emanuele Bosco ha svelato le sue carte, presentandosi per quello che realmente è: un creator specializzato in candid camera e scherzi estremi. La rivelazione ha cambiato completamente la dinamica della situazione, ma lo stesso Cicciogamer spiega a Bosco: "Ho capito perché hai voluto farlo, ma ti faccio vedere che non servirà a niente".