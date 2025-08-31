Marilena Sansone, l’influencer aggredita da una vegana: “Solo perché mangio la carne”

L’influencer Marilena Sansone, nota per la sua dieta esclusivamente a base di carne cruda, è stata aggredita al suo rientro in Italia da una hater “vegana”: “È ossessionata da me perché faccio video in cui mangio”. I graffi sul viso: “Cicatrici sul viso che parlano da sole”.

Marilena Sansone, l'influencer diventata famosa sui social per la sua controversa dieta a base esclusivamente di carne cruda, ha denunciato pubblicamente di essere stata vittima di un'aggressione fisica. In un video pubblicato sui suoi canali social, la content creator mostra evidenti segni di violenza sul volto e sul braccio, attribuendo l'accaduto a una "donna vegana" che da tempo la perseguiterebbe online.

Il racconto dell'aggressione

"Ero tornata in Italia, felice, per festeggiare i sacrifici di ogni mio giorno trascorso lontano da casa e registrare una puntata televisiva", racconta Sansone nel post che accompagna il video, riferendosi a quella che doveva essere una "bella notizia" da condividere con i suoi follower. Invece, si è ritrovata con "cicatrici sul viso, segni che parlano da soli". L'influencer attribuisce l'aggressione a una persona che definisce come "una donna vegana" con "un'ossessione malata" nei suoi confronti. Secondo il racconto di Sansone, questa persona la perseguita da tempo, creando continuamente account fake per seguirla nonostante i blocchi, tutto perché "faccio video mentre mangio la carne. Tale persona starà guardando questo video", afferma l'influencer, sottolineando come la stalker continui a monitorare ossessivamente le sue attività sui social network, creando profili falsi per aggirare i blocchi.

Le conseguenze psicologiche e fisiche

Oltre ai segni visibili dell'aggressione, Sansone sottolinea l'impatto psicologico dell'accaduto: "Quello che più mi segna di più è la violenza morale, perché le ferite passeranno, ma quelle interne no, mi stanno facendo troppo male". Sansone ha annunciato che "domattina arriverà una denuncia per atti gravissimi" e che sono già al lavoro i legali per seguire "i provvedimenti" del caso. Nonostante l'accaduto, l'influencer conferma che la registrazione della puntata televisiva che aveva anticipato avverrà comunque martedì 2, con l'intenzione di "coprire tutto con il trucco".