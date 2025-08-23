spettacolo
Frasi deliranti e minacce in diretta contro l’influencer Martina Murenu: “Ti taglio la gola, fai la fine di Yara Gambirasio”

Martina Murenu è pronta a ricorrere alle vie legali dopo le minacce di morte e le frasi deliranti pronunciate da due utenti durante una sua diretta social: “Mi batterò finché non ci sarà giustizia e stavolta non mi fermerò”.
L'influencer Martina Murenu ha deciso di deunciare gli utenti che si sono introdotti in una sua diretta e hanno pronunciato frasi vergognose e inaccettabili, vere e proprie minacce di morte: "Ti taglio la gola", "Ti sfregio con l'acido", "Tu non hai capito, io mi chiamo Filippo Turetta", "Fai la fine di Yara Gambirasio". La trentaduenne cagliaritana, attualmente in America, ha registrato l'accaduto e si è detta pronta a intervenire legalmente.

Cosa è successo all'influencer Martina Murenu

Martina Murenu stava tenendo una diretta sui social quando si sono introdotti due utenti che hanno aperto il microfono per pronunciare frasi deliranti: "Ti taglio la gola", "Avete capito cosa significa che vi sfregio con l'acido", "Martina la taglio a pezzettini", "Fa la fine di Yara Gambirasio", "Io mi chiamo Filippo Turetta", "Io st***o le donne". Martina Murenu ha invitato le altre persone presenti alla diretta a non parlare: "Sto registrando, mi serve per la querela". La digital creator, poi, ha pubblicato il video sui social, sperando che i due ragazzi vengano riconosciuti dai genitori o dalle eventuali fidanzate. Quindi ha annunciato che si tutelerà legalmente.

Martina Murenu chiede giustizia

Come riporta La Stampa, Martina Murenu ha confermato l'intenzione di ricorrere alle vie legali. Si è scusata con la famiglia di Yara Gambirasio e di Giulia Cecchettin per le frasi deliranti pronunciate dai due utenti. E ha chiarito che non ha intenzione di fermarsi fino a quando non si saranno assunti la responsabilità dell'azione commessa: "Mi batterò finché non ci sarà giustizia e stavolta non mi fermerò":

La cosa più grave è che oltre alle irripetibili frasi dopo sono spuntati altri uomini, tutti pronti a fare commenti offensivi e sessisti. E irripetibili. Ora chiedo giustizia. Per me e per tutte le volte che sono rimasta in silenzio e sono crollata. Ma chiedo giustizia anche per noi tutte, per tutte le donne.

