Diletta Begali finita su un sito per adulti a sua insaputa: “Questo corpo è mio, decido io dove mostrarlo”

Diletta Begali è l’ennesima vittima del sito per adulti su cui migliaia di donne sono stata schedate per anni a loro insaputa. Da foto, a screenshot di video: gli utenti della piattforma usano le immagini per commentarle in modo esplicito e quei messaggi sono sotto gli occhi di tutti. Motivo per cui l’attrice ha deciso, insieme a tante altre colleghe, da Anna Madaro a Nicole Rossi e Martina Attili, di denunciare pubblicamente quanto sta accadendo: “Non voglio che un domani i miei figli mi vedano associata a un sito del genere”.

Diletta Begali è l'ennesima vittima del sito per adulti su cui migliaia di donne sono stata schedate per anni a loro insaputa. Da foto, a screenshot di video: gli utenti della piattforma usano le immagini per commentarle in modo esplicito e quei messaggi sono sotto gli occhi di tutti. Motivo per cui l'attrice ha deciso, insieme a tante altre colleghe, da Anna Madaro a Nicole Rossi, a Martina Attili, di denunciare pubblicamente quanto sta accadendo: "Questo corpo è mio, decido io come, quando e dove mostrarlo. Non voi".

La denuncia di Diletta Begali

Attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, Diletta Begali ha deciso di lanciare l'allarme su quanto accade da anni. Quello della piattaforma in questione, infatti, è un meccanismo malato che non riguarda solo donne appartenenti al mondo dello spettacolo. I contenuti vengono presi e dati in pasto agli utenti, che li ritagliano, li zoommano e li commentano in modo sessuale. "Senza umanità, senza rispetto, senza consenso. Questo corpo è mio, decido io come, quando e dove mostrarlo. Non voi", ha detto l'attrice. Che ha anche deciso di recarsi in Questura per sporgere denuncia. "Pensano che ridurre una donna a un corpo sia normale, non voglio che un domani i miei figli, cercando il mio nome su Internet, lo vedano associato a un sito del genere. Voglio che trovino una madre che ha avuto il coraggio di parlarne e di dire basta", ha concluso.

Le altre artiste coinvolte

Quello del sito in questione è un fenomeno che si sta espandendo a macchia d'olio. Da quando a parlarne per prima pubblicamente è stata qualche giorno fa l'attrice Anna Madaro, a catena hanno iniziato a trovarne il coraggio anche tante altre colleghe, dall'ex di Skam 6 Nicole Rossi, a l'ex concorrente di X Factor Martina Attili. Ma non è finita qui: anche la conduttrice Rai Noemi David è rimasta coinvolta, così come esponenti del mondo della politica come Alessandra Moretti.