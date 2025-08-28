Anche le foto di Gabriela Chieffo, ex di Temptation Island, finite sul sito per adulti: “Molestata da bestie”

Le foto di Gabriela Chieffo sono finite sull’ormai tristemente noto forum per adulti, chiuso nelle ultime ore. A segnalare la vicenda all’ex protagonista di Temptation Island sono stati alcuni utenti che si erano imbattuti in contenuti mai autorizzati dalla diretta interessata.

Anche Gabriela Chieffo è diventata vittima delle molestie subite dalle donne le cui foto sono state diffuse sull’ormai tristemente celebre forum a contenuto pornografico Phica. A denunciare l’episodio è stata l’ex protagonista di Temptation Island, i cui scatti postati sui social sono stati sottratti e diffusi a sua insaputa all’interno di una sezione del sito, senza che la donna avesse mai dato il proprio consenso, e sessualizzati. Una violenza dolorosa che la giovane ha immediatamente denunciato, invitando le sue follower che si fossero trovate vittime della stessa violazione a fare altrettanto.

La denuncia di Gabriela Chieffo

“Siamo arrivati alla frutta, è uno schifo”, ha tuonato Gabriela in una Instagram story pubblicata subito dopo aver scoperto che i contenuti da lei postati sui social erano stati rubati per essere diffusi sul forum in questione.

“Bloccate questi siti malati e, soprattutto, denunciate”, ha aggiunto la giovane,“Non è normale svegliarsi e leggere questi messaggi, e soprattutto trovarsi molestata su un sito da queste bestie”. Bestie i cui post, pur oscurandone il nome utente, la donna ha deciso di rendere noti per far comprendere meglio la portata delle molestie. Ha quindi condiviso la mail da contattare per esplicitare la propria richiesta di rimozione di tali contenuti.

Chiuso il sito che ha sessualizzato le immagini di centinaia di donne

Proprio nelle ultime ore, il forum in questione è stato ufficialmente chiuso. La Procura di Taranto ha avviato un’inchiesta per comprendere il funzionamento del sito e fare chiarezza sulla diffusione di migliaia di scatti – molti dei quali rubati – mai autorizzati.

La vicenda è diventata nota in tutta Italia dopo la denuncia della creator Anna Madaro, che per prima aveva segnalato che i suoi scatti social erano stati sottratti e diffusi, a sua insaputa e senza autorizzazione, sullo stesso forum.