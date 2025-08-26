Le foto di Noemi David diffuse a sua insaputa su un sito per adulti, la conduttrice: “Violazione grave, mi tutelerò”

Continua a montare il caso del forum per adulti sul quale da tempo vengono diffuse foto e video di migliaia di donne a loro insaputa, accompagnate da commenti espliciti dal punto di vista sessuale da parte di utenti che – spesso – si nascondono sotto profili falsi. Tra queste, c'è anche la conduttrice Rai Noemi David, che su Instagram ha fatto sapere di essere finita al centro di questo vortice oscuro di "violazioni", come giustamente le definisce. Le parole a corredo del post: "Mi muoverò in tutte le sedi opportune per tutelarmi".

Le parole di Noemi David

A didascalia di uno screenshot che mostra come le sue foto siano state postate sul forum per adulti in questione a sua insaputa, collezionando decide di commenti da parte di utenti – anonimi e non – a sfondo sessuale, Noemi David ha spiegato di aver scoperto oggi quanto le stava accadendo: "Ho ricevuto una notizia che mi ha profondamente ferita, alcune mie foto sono state estrapolate dal mio profilo Instagram e diffuse, senza il mio consenso, su un sito per adulti".

La conduttrice Rai, adesso, intende muoversi per vie legali: "Potete immaginare lo schifo e la rabbia che provo di fronte a una violazione così grave". E ancora: "Nessuno dovrebbe mai sentirsi violato in questo modo".

Il caso sollevato dall'attrice Anna Madaro

Ma David non è la sola vittima di questo forum: a denunciare per prima pubblicamente il sito, facendone anche il nome (Phica.net), è stata qualche giorno fa l'attrice Anna Madaro, che in un'intervista a Fanpage ha spiegato come ad essere coinvolte non siano solo influencer e volti noti dello spettacolo, ma migliaia di donne comuni: "Di me hanno scoperto che abito in una località marittima e che vivo da sola, sanno che ho un giardino dietro casa, mi sono sentita in pericolo". Tra i commenti a lei rivolti, i più tenui sono apprezzamenti beceri come "porca" o "tettona", ma c'è anche chi chiede se non abbia "una cam in casa da provare ad hackerare”. Motivo per cui, come poco fa annunciato dalla collega, anche lei ha deciso di sporgere denuncia.