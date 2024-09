Winona Ryder su Keanu Reeves: “In privato lo chiamo marito, ci siamo sposati sul set di Dracula”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Winona Ryder e Keanu Reeves non sono sposati, né hanno mai avuto una relazione sentimentale. Eppure, nei messaggi che si scambiano in privato i protagonisti di Dracula si chiamano proprio "marito" e "moglie". A rivelarlo è l'attrice, che è stata da poco alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare Beetlejuice Beetlejuice, in un suo intervento nel podcast "Happy Sad Confused": "Ogni anno, per il suo compleanno, gli scrivo ‘Tanti auguri, marito mio!'. E lui risponde: ‘Grazie moglie, ti amo'".

Winona Ryder e Keanu Reeves in un'intervista promozionale per Destination Wedding

Ryder e Reeves non sono mai stati insieme, ma nonostante questo a legarli c'è una forte amicizia: “Con lui farei letteralmente qualunque cosa, è una persona così speciale", ha detto l'attrice di Stranger Things. Aggiungendo poi che non si vedrebbe a recitare in un film su "John Wick" perché "implicherebbe troppe acrobazie".

Il matrimonio di Winona Ryder e Keanu Reeves sul set di Dracula

Tutto nasce da un curioso episodio che risale ai tempi delle registrazioni di Dracula, film del 1992 diretto da Francis Ford Coppola e ispirato all'omonimo romanzo di Bram Stoker, in cui i due attori recitavano i ruoli di Jonathan e Mina Harker. Nel 2018, nel corso di un'intervista promozionale per la commedia Destination Wedding, l'attore di Matrix e della saga di John Wick dichiarò che, nella scena del matrimonio tra i due personaggi, a celebrare la cerimonia non c'era un attore, ma un vero sacerdote rumeno. I due, quindi, si sarebbero sposati davvero a loro insaputa.

Winona Ryder alla prima di Beetlejuice Beetlejuice a Londra

"Winona dice che siamo sposati. Coppola dice la stessa cosa. Quindi immagino che lo siamo davvero, almeno sotto agli occhi di Dio", aveva commentato Reeves. A distanza di anni, i due attori ne sono ancora certi, al punto da chiamarsi “marito” e “moglie” in privato.

Il siparietto tra Winona Ryder e Jenna Ortega a Venezia 2024

La nuova opera di Tim Burton Beetlejuice Beetlejuice vede un cast stellare, nel quale figurano anche Winona Ryder e Jenna Ortega, protagoniste durante il loro arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia di un siparietto molto ripreso dalla stampa internazionale. Nel video si vedono le due attrici prestarsi all'attenzione dei fotografi insieme a Catherine O'Hara, anche lei nel cast. "Senza occhiali da sole, Winona, senza occhiali da sole", urlano i fotografi. Dal labiale si intuisce che Ryder dica ad Ortega: "Non so se posso toglierli", facendo riferimento al fatto di essere sudata e non volere che la cosa si veda. Jenna Ortega a quel punto le dice: "No, non sei obbligata a farlo".