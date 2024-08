video suggerito

Jenna Ortega ha visto sul web le sue immagini hard realizzate con l'intelligenza artificiale: "Disgustoso" L'attrice ha visto immagini hard di se stessa realizzate con l'intelligenza artificiale: "È stato disgustoso". Poi ha parlato di quanti le hanno inviato foto non richieste dei genitali: "La prima volta, avevo 12 anni ed è stato terribile".

Jenna Ortega ha parlato degli effetti negativi dell'intelligenza artificiale raccontando una sua esperienza personale. Ospite del podcast del New York Times, The Interview, l'attrice ha raccontato di essersi imbattuta in immagine fake sessualmente esplicite di se stessa su più piattaforme online. Le immagini in questione raffiguravano lei quando era ancora una minorenne: "Odio l'intelligenza artificiale", ha affermato senza mezzi termini, "vedevo contenuti osceni modificati! È stato terrificante".

"È sbagliato ed è disgustoso"

Jenna Ortega ha giudicato negativamente le potenzialità dell'intelligenza artificiale: "Quello che ho visto è profondamente sbagliato. Mi ha disgustato". L'attrice, però, ha anche ricordato che il progresso è impossibile da fermare: "Purtroppo è quello che è, la situazione è questa. È la fuori. Dovremo affrontare tutti le conseguenze". Poi ha riconosciuto: "Si possono fare cose incredibili con l'intelligenza artificiale, vorrei che fosse usata solo per buone intenzioni". Poi ha parlato dell'uso distorto che si fa dei social media: "Una volta ho ricevuto foto non richieste di genitali da un uomo, avevo solo 12 anni. Quello è stato solo l'inizio, perché poi ne ho ricevuti tanti altri".

Jenna Ortega ha deciso di stare lontana dai social

La storica stellina di Disney Channel ha spiegato che, dopo aver visto per anni foto false di se stessa e ricevuto immagini esplicite da altre persone, ha deciso di stare lontana dai social media a stare lontana dai social media:

Ho finito per cancellare gli account circa due, tre anni fa a causa delle continue foto che arrivavano, soprattutto dopo l'uscita di Mercoledì. Sono cose ripugnanti, ero già in uno stato confuso e non ne avevo assolutamente bisogno.

Jenna Ortega è una delle protagoniste del nuovo film di Tim Burton, Beetlejuice Beetlejuice, sequel del film con Michael Keaton degli anni '80.