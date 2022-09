Willow Smith: “Mi sono rasata i capelli perché sentivo di aver perso il controllo” Willow Smith ha raccontato il motivo per cui ha deciso di rasarsi a zero i capelli quando aveva solo 10 anni. “Mi sentivo come se avessi perso il controllo”, ha raccontato la figlia di Will Smith e Jada Pinkett, ora 21enne.

A cura di Elisabetta Murina

"Ho sempre saputo di essere diversa dai miei genitori". Così dice di sè Willow Smith, figlia di Will Smith e di Jada Pinkett. Ha 21 anni e quando ne aveva 10 ha deciso di rasarsi a zero i capelli. Gesto inaspettato e anche solidale nei confronti della madre, che soffre di alopecia. Oggi è un'attrice, cantante e produttrice con uno stile rock e un suo modo di vedere la vita.

La decisione di rasarsi i capelli a 10 anni

Quando aveva 10 anni Willow Smith ha deciso di rasarsi a zero i capelli. Era il 2011 e la mattina dopo aver finito il suo tour a Birmingham è entrata nella cucina di casa mostrandosi diversa al padre Will. "La mia mascella si è quasi lussata, spostata e frantumata sul pavimento della cucina: la mia futura superstar globale dominatrice del mondo, frustata di capelli e futura era totalmente calva", ha scritto l'attore nel suo libro di ricordi non appena vista la figlia. La domanda che forse sorge spontanea è "perché lo ha fatto?'". Oggi Willow Smith dà al The Guardian una spiegazione precisa: "Mi sentivo come se avessi perso il controllo. Non avevo abbastanza esperienza perché le persone si fidassero delle mie opinioni".

L'opinione di Willow Smith sulla notte degli Oscar

Willow Smith ha preferito non commentare quanto accaduto durante l'ultima notte degli Oscar, quando il padre ha tirato uno schiaffo al conduttore Chirs Rock per via di una battuta sull'alopecia di Jada Pinkett. "Amo mio padre", è il commento che fa ora la 21enne, scegliendo di non ritornare di nuovo sull’argomento. E ha aggiunto: "Le persone sono solo esseri umani, gli umani sono creature complesse e belle che meritano di essere creative, di essere rispettate e amate e… sì, è più o meno così."