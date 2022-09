Jada Pinkett Smith celebra la sua calvizie: “Felice giornata a quei fratelli e sorelle senza capelli” Jada Pinkett Smith celebra la sua calvizie nel giorno dedicato alla patologia pubblicando un post su Instagram, nel quale si mostra bellissima e spavalda, rivolgendosi anche a tutti coloro che ne soffrono.

A cura di Ilaria Costabile

Jada Pinkett Smith non ha mai nascosto i suoi problemi legati all'alopecia, la patologia di cui soffre da qualche tempo e a seguito della quale ha rasato i capelli. Proprio le battute sul suo nuovo look, durante la serata degli Oscar, avevano generato la reazione piuttosto violenta del marito Will Smith, che ha sferrato uno schiaffo in pieno volto a Chris Rock. L'attrice, quindi, ha pubblicato uno scatto celebra la sua condizione rivolgendosi a tutti coloro che, come lei, soffrono della sua stessa patologia.

Il messaggio di Jada Pinkett Smith

Uno scatto che vuole essere anche un monito per tutti coloro che vivono un disagio nel dover affrontare la perdita dei capelli e che, quindi, si trovano a dover accettare anche una nuova immagine riflessa nello specchio, un nuovo modo di guardarsi, riconoscendo un aspetto che non assomiglia a quello del passato. Su Instagram, Jada Pinkett Smith si mostra con un abito luminoso, un trucco che esalta i suoi lineamenti, uno sguardo languido e scrive: "Felice giornata della calvizie a tutti i miei fratelli e sorelle senza capelli".

La reazione di Will Smith alla battuta sulla moglie

L'attrice si mostra così sicura di sé, del suo aspetto, nonostante abbia avuto momenti di grande sofferenza, come ha raccontato in passato anche in più interviste e sul suo account Instagram, dove ha pubblicato foto e video nei quali parlava apertamente della sua patologia, diagnosticatagli per la prima volta nel 2018. Il suo aspetto, quindi, era stato il bersaglio per quella che voleva essere una battuta innocente di Chris Rock, durante la scorsa notte degli Oscar, ma che poi ha scatenato l'immediata reazione di Will Smith, intervenuto in difesa della moglie sferrando uno schiaffo al comico che, attonito, ha assestato il colpo senza poter replicare. L'attore si è poi scusato in più occasioni, l'ultima con un video su Youtube, in cui si mostrava visibilmente provato dall'accaduto, dichiarando di essere mortificato all'idea di aver mostrato una parte così violenta di sé.