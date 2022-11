Vladimir Luxuria: “Sono tornata a essere cattolica, prima non mi sentivo degna” Ospite del programma BellaMa, Vladimir Luxuria ha raccontato di aver riscoperto la sua fede in Dio, dopo un periodo in cui pensava di non esserne degna per via della sua identità sessuale: “Sono ritornata a essere cattolica perché Dio accoglie tutti. Non mi sentivo degna per la mia identità sessuale”.

A cura di Elisabetta Murina

Vladimir Luxuria è stata ospite della puntata del 4 novembre di BallaMa, il programma di Pierluigi Diaco in onda ogni giorno su Rai2. L'opinionista e volto tv ha raccontato di aver riscoperto la sua fede in Dio, dopo aver passato anni a credere di non essere degna per via della sua identità sessuale.

Le parole di Vladimir Luxuria

Ai microfoni di Pierluigi Diaco, Luxuria ha raccontato come vive oggi la religione, che è parte attiva della sua vita, dopo aver passato anni ad allontanarla per via della sua identità sessuale. "Sono ritornata a essere cattolica perché Dio accoglie tutti"– ha esordito l'opinionista- "Non mi sentivo degna per la mia identità sessuale, poi Don Gallo mi ha convinta che non dovevo precludere la mia fede in Dio". L'opinionista crede che una parte di questo cambio di prospettiva sia legata anche alla fortuna di aver incontrato sacerdoti accoglienti:

Ho ripreso ad andare a messa e a fare la comunione. Pensavo che non sarei stata accettata e invece mi hanno accolta a braccia aperte. Probabilmente sono anche stata fortunata nell’aver incontrato sacerdoti accoglienti.

Quando Vladimir Luxuria abbandonò la chiesa

Ospite di Eleonora Daniele all’interno della trasmissione tv Sabato Italiano, Vladimir Luxuria ha ricordato il periodo più buio della sua vita. Erano i primi anni difficili, quelli in cui si riscoprì improvvisamente frustrata nel dover affrontare il mondo rispetto a un argomento semplice quale la sua sessualità. All’epoca, benché credente, dovette allontanarsi dalla Chiesa che non le perdonava il fatto di non sentirsi un uomo anche nell’anima: