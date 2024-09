video suggerito

Vladimir Luxuria replica agli insulti per le foto in bikini: "Frustrati convinti che una trans debba coprirsi" Vladimir Luxuria è stata presa di mira dagli hater dopo avere pubblicato delle foto in bikini su Instagram. La replica a Pomeriggio Cinque.

A cura di Daniela Seclì

Vladimir Luxuria è molto attiva sui social dove condivide anche stralci della sua quotidianità. Così, l'estate scorsa ha pubblicato delle foto in bikini. Per quegli scatti al mare è stata presa di mira dagli hater. Ospite di Pomeriggio Cinque, la cinquantanovenne ha sollevato l'argomento e ha commentato gli inaccettabili commenti ricevuti.

Vladimir Luxuria e le foto in bikini, la replica agli insulti

Vladimir Luxuria è stata ospite della puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa mercoledì 25 settembre. Con un pizzico di ironia, ha spiegato alla conduttrice Myrta Merlino: "Ti do uno scoop, uno scoop in esclusiva a Pomeriggio Cinque. Quando vado al mare in una bella spiaggia in Sardegna, non mi metto il cappotto, vado in bikini". Quindi ha proseguito raccontando alla giornalista cosa le è successo:

Una mia amica mi ha fatto una foto, era carina e l'ho postata. Non puoi capire la roba che hanno scritto. Intanto già fanno dei commenti negativi su tutte le persone che mettono la foto, perché c'è gente che è frustrata e quindi sfoga le proprie frustrazioni sugli altri. Ma penso che sia stata la mia identità di genere. Se una è trans si dovrebbe coprire, non dovrebbe farsi vedere, ma invece io vado al mare, mi tuffo, prendo il sole come tutte le altre. Fatevene una ragione.

Vladimir Luxuria e il carattere che l'ha salvata

Spesso Vladimir Luxuria ha rimarcato come nel tempo abbia imparato a lasciarsi scivolare addosso gli insulti degli hater. Il suo carattere è stato determinante. In un'intervista rilasciata nelle scorse settimane a TgCom24 ha raccontato:

Io ho sperimentato di tutto, dall'insulto alle botte, ma ho avuto la fortuna di avere un carattere forte, di avere anche un sostegno familiare, di poter contare sulla solidarietà tra amici. […] E mi è capitato nel corso della mia vita di vedermi ronzare attorno delle persone che volevano tutt'altro che il mio affetto, cioè, volevano ad esempio essere inserite in alcuni programmi televisivi, come se ne avessi il potere tra l'altro, oppure volevano altro, ma in questo caso io ho sempre preferito amare me stessa innanzitutto.