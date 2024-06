video suggerito

Vladimir Luxuria interpreta Princesa: "Anch'io ho subito insulti, botte e ho incontrato opportunisti" Vladimir Luxuria interpreta a teatro Fernanda Farias de Albuquerque. L'ex conduttrice dell'Isola dei famosi racconta la storia vera di Princesa.

A cura di Daniela Seclì

Vladimir Luxuria nei panni di Princesa

Dopo essersi lasciata alle spalle la conduzione dell'Isola dei famosi, Vladimir Luxuria è sbarcata al Teatro Franco Parenti di Milano con Princesa. Lo spettacolo si ispira alla storia vera di Fernanda Farias de Albuquerque, conosciuta come Princesa. Luxuria ha raccontato il suo personaggio e i punti in comune che ha ritrovato con lei.

Vladimir Luxuria dopo L'Isola dei famosi sbarca a teatro con Princesa

In un'intervista rilasciata a TgCom24, l'ex conduttrice dell'Isola dei famosi Vladimir Luxuria ha raccontato l'essenza del suo personaggio e i mostri contro cui ha dovuto lottare: "Per Fernanda, nato Fernandinho in un paese povero della campagna del Brasile, il sogno era quello di diventare Fernanda, di trovare il suo Principe Azzurro e vivere felici e contenti". E ha continuato:

Ma per realizzare il suo sogno, Princesa ha dovuto combattere contro tanti mostri, quello della violenza sessuale, perché è stato abusato da bambino, quello della discriminazione, e purtroppo il mostro della solitudine, che spesso come effetto ha anche il perdersi prima nell'alcol e poi nella droga, e infine, come se non bastasse, la sieropositività.

Quando Fernanda ha lasciato il Brasile per l'Italia, il suo sogno si è infranto. A Milano si è imbattuta in uomini ben lontani dal principe azzurro che cercava, persone interessate solo a sfruttarla e portarla sulla strada. Dopo varie vicissitudini, nel 2000 si è suicidata: "Di fronte ad una vita così sfortunata, penso che sia il mio dovere civile e morale restituire quella dignità a Fernanda che non ha avuto".

Vladimir Luxuria e le persone approfittatrici sul suo cammino

Vladimir Luxuria ha parlato anche dei punti di contatto tra il suo vissuto e quello di Princesa: "Io ho vissuto come Fernanda, ho sperimentato di tutto, dall'insulto alle botte, ma ho avuto la fortuna di avere un carattere forte, di avere anche un sostegno familiare, una solidarietà tra amici". Fernanda Farias de Albuquerque, invece, si è ritrovata ad affrontare ostacoli insormontabili in completa solitudine. La conduttrice ha poi spiegato che, a differenza di Princesa, lei ha imparato a distinguere le persone che le vogliono davvero bene dalle persone "approfittatrici e opportuniste":

E mi è capitato nel corso della mia vita di vedermi ronzare attorno delle persone che volevano tutt'altro che il mio affetto, cioè, volevano ad esempio essere inserite in alcuni programmi televisivi, come se ne avessi il potere tra l'altro, oppure volevano altro, ma in questo caso io ho sempre preferito amare me stessa innanzitutto.