Vladimir Luxuria contro Beatrice Luzzi per l'accusa a Shaila Gatta al GF: "Maschilismo raccapricciante" Nella puntata di mercoledì 25 settembre di Pomeriggio Cinque, si è commentato lo scontro tra Shaila Gatta e Beatrice Luzzi. L'opinionista aveva accusato l'ex velina di provocare gli uomini della Casa del Grande Fratello. Sulla vicenda sono intervenute Vladimir Luxuria, Stefania Orlando e Myrta Merlino.

Uno dei temi della puntata di Pomeriggio 5 di mercoledì 25 settembre è stato lo scontro avvenuto a Grande Fratello tra Beatrice Luzzi, opinionista della trasmissione, e la concorrente Shaila Gatta. L'ex velina, al centro di un "triangolo amoroso" nello show di Signorini, è stata accusata da Luzzi di provocare gli uomini all'interno della Casa. Sia Myrta Merlino che Vladmir Luxuria hanno detto la loro sulla vicenda.

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Shaila Gatta

"La donna è libera, ma in una situazione del genere la sua libertà finisce dove la provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali" diceva Beatrice Luzzi in relazione all'atteggiamento assunto da Shaila Gatta all'interno della Casa del Grande Fratello. La risposta dell'ex velina non è tardata ad arrivare: "Sento che non è una mia responsabilità quello che pensano gli altri. Io non ho fatto del male a nessuno, è un problema loro se sono in difficoltà. Sono una ragazza che ride e scherza, mi piace provocare e mi piace ballare. Sono una donna libera e va bene così".

Myrta Merlino: "A noi degli impulsi dei maschi non ce ne frega niente"

Le immagini del confronto tra Beatrice Luzzi e Shaila Gatta sono state proiettate nello studio di Pomeriggio 5 e passate al vaglio degli ospiti. La prima a prendere la parola è stata Myrta Merlino: "Voglio dire la mia su questa cosa. Noi abbiamo fatto delle battaglie pazzesche quando le ragazze si mettevano la minigonna si diceva che se ti violentavano era colpa tua. A noi degli impulsi dei maschi non ce ne frega niente. Lo devo dire con chiarezza". Anche Stefania Orlando ha aggiunto una riflessione: "Gli uomini devono tenere a bada gli istinti, non dobbiamo stare attente noi. È una frase bigotta che ci porta indietro nel tempo, quando si pensava che la donna dovesse mettere da parte il proprio sex appeal per essere come gli uomini". Vladimir Luxuria ha posto l'accento sulla questione del maschilismo che "negli uomini è preoccupante ma nelle donne è raccapricciante". Su quanto accaduto tra Luzzi e Gatta, ha concluso: "Una donna, in questo caso un'opinionista, dice che una donna solo perché balla provoca, allora giustifichi le reazioni d'istinto degli uomini. Ma sono gli uomini che devono reprimere cere reazioni, non possono trasformarsi in molestie".