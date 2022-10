Visita di controllo per Fedez a 6 mesi dall’intervento per il tumore al pancreas: “Tutto bene” Fedez si è sottoposto ai controlli previsti a 6 mesi dall’intervento chirurgico che gli ha permesso di rimuovere un cancro neuroendocrino al pancreas.

A cura di Stefania Rocco

Sono andati bene i controlli ai quali Fedez si è sottoposto a sei mesi dall’intervento chirurgico per la rimozione del tumore neuroendocrino al pancreas che lo aveva colpito. È l’artista ad aggiornare via Instagram i suoi followers, sciogliendo la tensione dopo ore impegnative. “Tutto bene! Grazie di cuore per tutti i bellissimi messaggi”, ha scritto il rapper, ringraziando quanti un queste ore hanno avuto un pensiero per lui e che lo hanno supportato a distanza, inviandogli messaggi di incoraggiamento.

Fedez si è sottoposto a una risonanza magnetica

Per effettuare i controlli necessari, Fedez si è sottoposto a una risonanza magnetica. Sempre ai fan aveva chiesto supporto prima dell’esame. “Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente). Mandate good vibes”, aveva scritto Federico. Vibrazioni che sono arrivate esattamente come aveva richiesto, tanto da averlo spinto a ringraziare pubblicamente coloro che gli aveva manifestato sostegno e affetto. L’esame è andato bene, l’esito dei controlli è stato immediatamente riferito ai fan.

Il tumore neuroendocrino al pancreas che ha colpito Fedez

Solo sei mesi fa, Fedez aveva annunciato via Instagram di essere stato colpito da un tumore neuroendocrino al pancreas. Lo aveva scoperto nel corso di un esame di routine cui si era sottoposto in ottica di prevenzione. I tempi estremamente precoci di intervento gli avevano consentito di essere operato velocemente, garantendosi un’alta percentuale di successo e la possibilità di evitare la chemioterapia. “Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori”, aveva dichiarato emozionato Federico poche settimane dopo essersi operato. Prosegue per il cantante la stata dei controlli. Per un periodo di tempo che non ha reso noto, l’artista sarà monitorato da vicino.