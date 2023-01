Vincenzo Mollica compie 70 anni, la festa a Viva Rai2: “Il mio compleanno con Fiorello è un regalo” Vincenzo Mollica compie 70 anni. Il giornalista del Tg1 festeggia il suo compleanno in diretta con Fiorello a Viva Rai2, ripercorrendo la sua carriera al Tg1 fatta di incontri e interviste indimenticabili.

A cura di Ilaria Costabile

Vincenzo Mollica rappresenta un'istituzione del giornalismo televisivo, volto storico del Tg1, appassionato di musica e fumetti, voce di tante interviste che hanno raccontato il mondo dello spettacolo italiano e internazionale. La giornata di venerdì 27 gennaio è decisamente particolare, perché è il giorno del suo 70esimo compleanno, che il giornalista festeggia in diretta con Fiorello, tra i suoi più cari amici, su Rai2.

Il compleanno festeggiato con Fiorello

"Cominciare il mio compleanno con te è un regalo, è un bellissimo regalo" dice Mollica seduto accanto al mattatore siciliano che in suo onore ha organizzato un festeggiamento in piena regola, con musica, corpo di ballo, torta e applausi a corredo. Il giornalista, la cui carriera televisiva è stata raccontata in un filmato in cui sono racchiusi alcuni tra gli incontri più belli fatti in anni di telegiornale, ha così esordito: "Oggi festeggio due compleanni, quello da essere umano e quello da papero, perché è anche il compleanno di Vincenzo Paperica e in realtà ce n'è anche un terzo, sono due anni dalla nascita del pupazzo di Fiorello". Anche il numero di Topolino, da oggi in edicola, ha infatti dedicato le sue avventure al noto giornalista.

L'incredibile carriera al TG1 e lo speciale su RaiPlay

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, in occasione delle sue 70 candeline, Vincenzo Mollica ripercorre gli anni più intensi della sua carriera, dopo la pensione di tre anni fa. Tra interviste e incontri, il giornalista racconta:

Non le ho mai contate. Però nel 1980, quando sono entrato in Rai, ho fatto 50 servizi, l’anno dopo 150 e poi circa 250 l’anno. Rai Teche e RaiPlay trasmetteranno un’antologia delle piu belle in 40 anni di Tg1: Molliche: le interviste di Vincenzo. Mi piace molto, anche perché il Tg1 per me non è mai stato un posto di lavoro, ma un sentimento: passione, curiosità e fatica. Mi ha regalato la possibilità di incontrare persone speciali che non potrò mai dimenticare

Eppure, spesso, è stato criticato per aver avuto un atteggiamento per alcuni sempre accondiscendente nei confronti dei personaggi da lui intervistati: "Ma io in 40 anni di Tg1 ho incontrato solo chi mi piaceva. E se c’era qualcuno che non mi piaceva cercavo di raccontarlo usando l’arma dell’ironia, avvicinandomi comunque con rispetto".

La vita con "gli amici non graditi"

La pensione, un passo dovuto, a causa di quegli "amici non graditi" (il glaucoma, il diabete e il parkinson), che non gli hanno permesso di continuare senza sforzi la sua attività: "Continuano a essere non graditi, ma cerco di andarci d’accordo ogni giorno, faccio del mio meglio, mettendo sempre davanti a me quella cosa fantastica che si chiama speranza, ironia, che ti fa vedere anche ciò che non vedi". Nel giorno del suo compleanno, confida al Corriere di non avere particolari desideri: