Victoria Cabello su Michele Morrone: "Secondo me è un cane, ma a Belve ha detto che è il più bravo di tutti" Durante un'intervista a Roberto Bolle, Victoria Cabello ha detto la sua sulle dichiarazioni di Michele Morrone a Belve e si è lasciata andare a un parere personale sulle sue capacità attoriali.

Continuano a far discutere le recenti dichiarazioni di Michele Morrone a Belve, in cui aveva sostenuto senza mezzi termini di essere inferiore come attore solo ad Alessandro Borghi, e quelle successive all'intervista in cui si scagliava contro il "circolino" del cinema italiano. A commentare la vicenda è stata anche Victoria Cabello che, nel corso di un'intervista a Roberto Bolle, ha detto la sua sulle capacità attoriali di Morrone.

Victoria Cabello su Morrone: "Dice che è il più bravo di tutti, ma è un cane"

In occasione di un incontro con gli studenti all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Victoria Cabello ha intervistato Roberto Bolle. Come mostrato in un filmato del dialogo condiviso sui social, c'è stato un piccolo botta e risposta che ha coinvolto Michele Morrone. "Attore?" chiede Cabello a Bolle. "No, diciamo che poi alla fine è quello che si avvicina…" ha iniziato a rispondere il ballerino. "Ma bravo come quello che era da Francesca Fagnani a Belve e che ha detto che è più bravo di tutti? – ha ironizzato la conduttrice – Che ha detto che forse solo Borghi viene dopo di lui". "Morrone?" ha suggerito Bolle. A quel punto Victoria Cabello si è lasciata andare a un commento su quello che pensa davvero delle dichiarazioni dell'attore: "Ah l'hai visto anche tu? Sei più o meno bravo di lui? Secondo me è un cane. Però è una mia personalissima interpretazione".

Cosa ha detto Michele Morrone a Belve

Ospite di Belve, Michele Morrone aveva confessato di "non sentirsi parte di un cinema italiano", definendolo "un circolino".

Poco dopo la messa in onda dell'intervista, aveva condiviso sui social un lungo messaggio – poi cancellato – in cui ribadiva il concetto e in cui sembrava attaccare Luca Marinelli ("Gente che si sente male e ha sofferto per aver interpretato il Duce, ma che, come per magia, si riprende molto bene da questo tumulto dopo aver incassato 1,5/2 milioni di euro. Patetici"). Dopo la rimozione del post, si era scusato per le sue parole:

Quello che ho scritto oggi sui social è frutto di un disagio, mio e di moltissimi altri artisti, che viene dall’amore profondo che ho per il mio lavoro e dalla grande voglia di farlo nel mio paese. Solo questo. Chiedo scusa ad ogni modo per non avere usato le parole appropriate e per avere eventualmente offeso qualcuno.