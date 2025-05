Francesca Fagnani a Fiorello dopo Morrone a Belve: “Mi ha dato della vecchia. Un’agé famosa mi ha detto che è bono”

video suggerito

Rosario Fiorello mentre era in diretta con il suo show su Radio2 Radio, La pennicanza, ha telefonato Francesca Fagnani. All'indomani dell'intervista di Michele Morrone a Belve, la celebre conduttrice ha raccontato di aver ricevuto una telefonata stamattina da "una signora molto conosciuta" che ha commentato con lei la bellezza dell'attore. Ha poi scherzato su una risposta di Morrone che durante l'intervista le ha dato della "donna agé": "Ho scoperto da Morrone che sono vecchia".

Le parole di Francesca Fagnani dopo l'intervista a Michele Morrone

Rosario Fiorello ha telefonato Francesca Fagnani durante lo show La pennicanza su Radio 2 Radio, che conduce insieme a Biggio. Lo showman ha così commentato con la giornalista l'intervista a Michele Morrone andata in onda ieri sera a Belve. "Lo guardavo in tv e la mia eterosessualità ha vacillato" ha dichiarato. "Ti capisco. Non posso dire chi, ma una signora molto conosciuta, molto agé, mi ha detto "ma che bono Morrone". Lui mi ha dato della vecchia" è stata la risposta della Fagnani. Insieme a Fiorello, poi, hanno scherzato sulla sua età: lo showman le ha fatto delle domande ironiche a tal proposito del tipo "Lei che vecchia si sente?" o "L'ultima volta che ha fatto le ore piccole, le ha fatte per una festa o per il reflusso?". Le risposte divertite della Fagnani sono state immediate: "Mi sento una vecchia che ha cominciato ad essere vecchia, l'ho appena scoperto da Morrone di esserlo". E poi ancora alla domanda "Mentana si considera il suo toy boy?", ha risposto ridendo: "Sì".

Cosa ha detto Michele Morrone a Francesca Fagnani

A inizio intervista, Michele Morrone ha risposto alla domanda di Francesca Fagnani riguardo l'interesse che suscita nelle signore agé. "È probabile, penso di sì. Non lo so, me lo dica lei" ha risposto l'attore. "Perché io sono agé?" ha replicato immediatamente la Fagnani. "No, non sto dicendo questo, assolutamente", le parole di Morrone.