Vasco Rossi compie 70 anni ‘spericolati’, l’imperdibile video per i fan Vasco Rossi compie 70 anni e per l’occasione ha condiviso con i fan un imperdibile video, un mini cartone in cui rivive la sua vita in ascensore. Al 70esimo piano arriva il momento della festa.

A cura di Gaia Martino

Vasco Rossi oggi compie 70 anni. Uno dei maggiori esponenti nella storia del rock italiano festeggia il compleanno oggi, 7 febbraio 2022, ed ha deciso di auto celebrarsi con un video diventato subito virale. Dall'inizio della sua carriera, correva l'anno 1977, ha pubblicato 34 album e venduto quasi 40 milioni di dischi. Il rocker è uno dei più amati e apprezzati in Italia e non solo: gli è stato riconosciuto il merito di essere stato protagonista di una rivoluzione musicale. "Siamo qui, a quota 70. Al 70 esimo piano ‘spericolato'!" scrive su Instagram come testo di una clip imperdibile. Tantissimi amici e colleghi hanno fatto gli auguri di compleanno all'artista di Zocca: su Twitter è entrato nella top 10 delle tendenze Italia.

Il video di compleanno di Vasco Rossi

Vasco Rossi per il suo 70esimo compleanno ha pubblicato un video auto celebrativo. Si tratta di un mini cartone animato che lo ritrae salire nell'ascensore della sua ‘vita spericolata‘. Nel viaggio ripercorre le tappe della sua vita e l'ascesa si ferma al 70esimo piano spericolato. Infine una splendida torta di compleanno con le candeline che formano il 70. La colonna sonora non poteva che essere uno dei suoi brani più celebri, Vita spericolata.

Gli auguri di amici e colleghi

Il divertente post di Vasco Rossi pubblicato sui profili social è stato arricchito da tantissimi messaggi di auguri. Il chitarrista Stef Burns ha scritto: "Auguri, grande capo!", Laura Pausini ha apprezzato il video: "Fighissimo sto video, happy birthday King". Ed ancora Biagio Antonacci, Nek, Irene Ferri, Andrea Roncato hanno aggiunto un commento di auguri per il rocker emiliano: "Auguri profondi", "Auguri komandante, avanti così".

Auguri Vasco è nella Top 10 delle tendenze in Italia su Twitter. Anche Cesare Cremonini ha aggiornato il suo profilo per fare gli auguri al cantante: "Auguri Vasco, 70 anni…liberi. Ti vogliamo bene".