Lamberto Sposini compie 70 anni, gli auguri al volto storico del Tg5 Dal Tg5 a Mara Venier, Massimo Giletti e Clemente Mimun. Tanti gli auguri al giornalista che 30 anni fa battezzò il telegiornale Mediaset e che il 18 febbraio compie 70 anni.

A cura di Giulia Turco

Lamberto Sposini compie 70 anni. Il giornalista e volto storico del Tg5, nel 2011 è stato colpito dalla malattia, un ictus che lo colpì poco prima di condurre La vita in Diretta con Mara Venier. La conduttrice lo ricorda con enorme affetto nella giornata del suo 70esimo compleanno, così come Massimo Giletti che ha promesso di andarlo a trovare per trascorrere ancora del tempo insieme.

Dal Tg5 a Mara Venier e Massimo Giletti: gli auguri a Lamberto Sposini

Nel 1992 ha battezzato il Tg5 insieme ad Enrico Mentana e Clemente Mimun. Volto storico del telegiornale Mediaset, Lamberto Sposini è stato ricordato nell’edizione delle 13 con un servizio dedicato, che lo racconta come un professionista esigente, severo con se stesso, ma al quale non è mai mancato una punta di ironia. Memorabile l’edizione del 2006 quando, durante l’epidemia di aviaria che aveva fatto crollare la vendita di carne bianca, il conduttore aveva addentato un pollo arrosto sul bancone del Tg. Massimo Giletti ha affidato all’Adnkronos qualche giorno fa io suoi migliori auguri a Sposini con una promessa: “Andrò a Milano per abbracciarlo, a vivere una giornata con lui. Mi aspetta ogni volta, lo sento”. Sentito anche il messaggio di Mara Venier, che su Instagram condivide un tenerissimo scatto: “Buon compleanno Lamberto mio, sono 70. Sono in treno e arrivo da te”.

La malattia che lo colpì nel 2011

Il 29 aprile 2011, poco prima di iniziare la puntata de La Vita in diretta su Rai 1, il giornalista è stato colpito da un ictus causato da un’emorragia celebrale. Da allora non è più tornato in televisione, ma i suoi colleghi non lo hanno mai dimenticato. Clemente Mimun lo ricorda in una nota rilasciata a Mow Magazine: “Entrambi siamo stati fulminati a pochi giorni di distanza 11 anni fa. Prima lui, poi io. Finimmo entrambi all’istituto Santa Lucia di Roma, un centro d’eccellenza a livello mondiale per la riabilitazione. A fatica andavo a trovarlo ma riuscivo a farlo ridere, nonostante fossimo in una situazione tragica”.