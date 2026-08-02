Valerio Scanu: “Veto Mediaset su di me, Le Iene mi cancellarono da una puntata”

Valerio Scanu ritiene di essere stato inserito nella “blacklist di Mediaset” a causa dell’acceso confronto di qualche anno fa con Maria De Filippi. Emblematica sarebbe una puntata de Le Iene che, dopo avergli fatto uno scherzo, avrebbero deciso di tagliarlo da una puntata, cancellando la sua partecipazione al programma.

Valerio Scanu ritiene che esista una sorta di veto da parte di Mediaset che gli impedirebbe di partecipare ai programmi in onda sulle reti del gruppo. Il cantante, ex protagonista di Amici, è stato ospite del podcast The Man Under the Hood, dove ha raccontato un episodio risalente al 2022 che, a suo dire, gli avrebbe fatto capire con certezza di non essere più un ospite gradito dall'azienda.

“Sono nella blacklist di Mediaset a causa di questo litigio che è accaduto”, ha dichiarato Scanu, facendo riferimento all'aspro confronto con Maria De Filippi, che, secondo lui, avrebbe determinato la chiusura dei rapporti con la rete. A convincerlo sarebbe stato quanto accaduto con Le Iene: dopo avergli organizzato uno scherzo e averlo invitato a partecipare alla puntata, la sua presenza sarebbe stata improvvisamente cancellata:

Una volta mi è stato fatto uno scherzo da Le Iene. Gli dissi che non me lo aspettavo perché sapevo per certo che c'era un veto su di me. E loro mi risposero che non esisteva alcun veto. Mi chiesero di andare ospite in puntata e pubblicarono un post in cui annunciavano la mia partecipazione, che io ripostai. In puntata c'erano Belén, con cui ci scambiammo il numero per frequentarci fuori, e Mammucari. A un certo punto esco dagli studi e mi arriva un messaggio da una persona della redazione che mi chiede di cancellare il video in cui annunciavo la mia partecipazione. Il video sparisce anche dai loro canali, ma io lo salvo e chiedo cosa sia successo, senza mai ricevere risposta. La sera Belén mi tagga in una storia in cui ci siamo io, lei e Mammucari. Io la riposto, ma poco dopo viene cancellata anche quella. Quando provo a sentire la redazione, non mi risponde più nessuno e la mia parte della puntata non è mai andata in onda. Non mi ha risposto più nemmeno Belén.

Che cosa è accaduto tra Valerio Scanu e Maria De Filippi

Scanu attribuisce questo atteggiamento di Mediaset nei suoi confronti allo scontro con Maria De Filippi, nato alcuni anni fa. Secondo il cantante, il rapporto con la conduttrice di Amici si sarebbe incrinato dopo la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi nel 2015. Da quel momento, sostiene, avrebbe percepito un progressivo allontanamento sia sul piano umano che professionale e non avrebbe più ricevuto il sostegno del gruppo di lavoro del talent. In diverse interviste ha inoltre raccontato di essersi sentito deluso per alcune promesse lavorative che, a suo dire, non sarebbero mai state mantenute. Da qui la decisione di esporsi pubblicamente con dichiarazioni molto critiche nei confronti della conduttrice, parole che hanno portato prima a una diffida e poi a una querela per diffamazione.

Scanu ancora in tv grazie alla Rai e alle piattaforme indipendenti

Negli ultimi anni Scanu ha continuato a lavorare in televisione soprattutto attraverso i programmi Rai e le piattaforme indipendenti. Diverse trasmissioni del servizio pubblico hanno scelto di ospitarlo senza tenere conto delle tensioni con l'universo Mediaset. Ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show e a Ora o mai più ed è stato ospite in più occasioni di Caterina Balivo a La volta buona. Più recentemente ha preso parte alla prima edizione di The Fifty, il reality prodotto da Amazon. Con Mediaset, invece, non ci sarebbero stati ulteriori sbocchi professionali.

L'ospitata da Barbara d'Urso e il nodo del controllo sugli ospiti

Scanu riuscì a tornare ospite sulle reti Mediaset in una sola occasione, quando fu Barbara d'Urso a volerlo nelle sue trasmissioni. Secondo il cantante, la redazione dei programmi della conduttrice avrebbe deciso di invitarlo autonomamente, senza lasciarsi condizionare dalle frizioni con il gruppo di lavoro di Maria De Filippi. Un racconto che, tuttavia, sembra entrare in contrasto con quanto emerso nell'ultimo anno in merito alla causa intentata da Barbara d'Urso contro Mediaset. Negli atti depositati dai legali della conduttrice si sostiene infatti che gli ospiti dei suoi programmi dovessero essere preventivamente approvati da Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Una ricostruzione che si scontra con quanto raccontato da Scanu che invece riuscì a ottenere il via libera per partecipare da ospite ai programmi di d’Urso, indipendentemente dai contrasti con De Filippi.