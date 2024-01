Valentina Ferragni: “Diventare mamma? Chissà se fra un po’ proverò questa emozione” Valentina Ferragni non nega che spera di poter diventare mamma, sebbene non indichi un momento preciso della sua vita. “Fra un po’” dice rispondendo ad una fan. D’altronde la storia con Matteo Napoletano procede a gonfie a vele. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Valentina Ferragni è ormai impegnata con Matteo Napoletano e i due pare proprio stiano benissimo insieme, tanto che i fan immaginano già possa esserci un'evoluzione e quindi i due stiano pensando a mettere su famiglia o, quanto meno, non gli dispiacerebbe se accadesse. Un'ipotesi nata a seguito di alcune risposte che l'influencer ha dato su Instagram ai suoi fan, in cui lei stessa aveva chiesto loro quali fossero gli obiettivi di questo nuovo anno.

La risposta di Valentina Ferragni sul desiderio di maternità

Uno scambio di opinioni che, spesso, si verifica sui social e che rappresenta un modo per chiacchierare su questioni che riguardano tanto gli influencer, quanto i followers desiderosi di scoprire qualcosa in più sui loro beniamini. Ed è così che, quindi, tra gli obiettivi del 2024 qualcuno esprime anche quello di "diventare mamma" e Valentina Ferragni coglie l'occasione per commentare questo desiderio di una sua fan, rivelando anche qualcosa che appartiene al suo privato e ai suoi sogni che, magari, non sempre comunica a chi da sempre la segue e condivide con lei ogni piccolo traguardo. Tra le storie Instagram, infatti, si legge:

Tantissime di voi mi hanno scritto questo. Auguro a tutte voi questa bellissima gioia, spero che il 2024 sia il vostro anno. Chissà se fra un po' proverò anche io questa emozione.

L'amore con Matteo Napoletano

D'altra parte, in casa Ferragni, sia Chiara che Francesca sono diventate mamme e Valentina è sempre stata una zia amorevole e presente con i suoi piccoli nipotini. Se la storia con il suo Matteo, seppur giovanissimo, infatti ha 22 anni, le porterà anche questa esperienza emozionante è ancora da vedere, ma al momento ciò che per l'influencer appare più importante è l'amore che la lega al suo compagno, con il quale pubblica vari scatti felice e spensierata, dopo i primi mesi di ritrosia per custodire un sentimento ancora sul punto di nascere.