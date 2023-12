Valentina Ferragni difende Chiara sul caso Balocco: “Hai sempre fatto del bene, tutti sbagliamo” Con una storia su Instagram, Valentina Ferragni difende la sorella Chiara sul “caso Balocco” nel quale l’imprenditrice digitale è coinvolta: “Hai sempre fatto del bene, purtroppo le persone si ricordano solo degli errori”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Valentina Ferragni difende la sorella Chiara. Con una storia su Instagram, la minore di casa Ferragni ha voluto esprimere la sua opinione sul "caso Pandoro Balocco", nel quale è coinvolta l'imprenditrice e influencer. Proprio la diretta interessata ha pubblicato un video di scuse su Instagram e ha fatto sapere che devolverà un milione di euro in beneficenza per sostenere le cure dei bambini dell'Ospedale Regina Margherita.

Le parole di Valentina Ferragni

Con una storia su Instagram, Valentina Ferragni si è schierata dalla parte di Chiara, sostenendo che abbia fatto del bene agli altri in molte occasioni: dalla raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva durante il Covid, alla donazione del cachet di Sanremo contro la violenza sulle donne. Tuttavia, l'influencer riconosce l'errore della sorella, ma specifica che "siamo tutti umani" e che "purtroppo le persone non si ricordano mai del bene che si fa". Queste le sue parole:

Hai sempre fatto del bene come, ad esempio, essere in prima linea nel creare una raccolta fondi per costruire un reparto di terapia intensiva durante l'emergenza Covid e donando tu in primis, hai donato tutto il tuo cachet di Sanremo contro la violenza sulle donne e hai sempre fatto del bene, sia in pubblico, sia in privato (in silenzi. Purtroppo gli errori si commettono quando si fanno le cose, non quando non si fa nulla. Un errore di comunicazione non fa di te la persona orrenda che hanno descritto in questi giorni. Purtroppo le persone non si ricordano mai del bene che si fa, ma solo degli errori. Siamo tutti umani e tutti purtroppo delle volte sbagliamo, ma chiedere scusa e rimediare è quello che è doveroso fare. Le persone che ti hanno conosciuto sanno della persona che sei.

Il video di scuse di Chiara Ferragni per il "caso Balocco"

Il caso è scoppiato di recente, quando all'influencer è stata comminata una multa da 1 milione di euro per "pratica commerciale scorretta" dopo l'iniziativa del Pandoro Balocco "griffato". L'imprenditrice avrebbe fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro con il logo Chiara Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione in questione (dal valore di 50mila euro) era invece già stata effettuata dalla sola Balocco mesi prima. All'azienda spetta ora una sanzione da 420mila euro. Proprio oggi, però, con un video pubblicato su Instagram, l'influencer ha chiesto scusa e ha fatto sapere che devolverà 1 milione di euro per sostenere le cure dei bambini. Questa una parte delle sue parole, pronunciate con le lacrime agli occhi:

Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro. Ed e quello che voglio fare ora. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò 1 milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficienza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali.