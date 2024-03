Valentina Ferragni cade a Parigi, è un brutto periodo: “Rotolata giù per quattro gradini”

Valentina Ferragni è volata per la settimana della moda a Parigi, purtroppo da sola per quello che sta accadendo a sua sorella Chiara. A quanto pare, però, anche lei ha dovuto fronteggiare quella nuvoletta di sfiga che sembra decisa ad aleggiare in maniera più o meno permanente sopra le teste di tutti i Ferragnez. In una storia pubblicata su Instagram, Valentina Ferragni ha rivelato ai suoi follower di aver perso l'equilibrio mentre scendeva le scale del palazzo del suo appartamento: "Mi sono fatta malissimo".

Valentina Ferragni ha raccontato: "Sono rotolata giù dalle scale del condominio. Ho fatto quattro gradini rotolando in avanti e mi sono fatta malissimo. Ho un dolore alla caviglia e si sono anche spezzate le unghie. Che male". A quanto pare, non è la prima volta che succede ma prima era capitato ad altre persone. Ecco il racconto completo di Valentina Ferragni sulla vicenda:

Io sono letteralmente ko! Stavamo scendendo dalle scale del condominio ma lì stanno facendo i lavori sopra e quindi per non sporcare hanno messo questi cuscinetti di plastica per proteggere il tappeto. Si è incastrato il tacco nel tappeto e sono volata. Vi giuro ho fatto una caduta da film. Mi sono uccisa e mi fa male ancora tutto. Non sono la prima a cadere in questa casa. In realtà sono già caduti tutti e mancavo solo io. Strano che il destino mi avesse graziata fino ad oggi. L'altro giorno, dopo due ore che eravamo entrate in questa casa, una di noi (non posso dire il nome) era sul divano, si è alzata ed è inciampata nei propri piedi ed è volata su un tavolino che è scoppiato in mille pezzi. Incredibile davvero!