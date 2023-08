Ucciso e fatto a pezzi dal figlio dell’attore spagnolo, ipotesi delitto passionale: “Temevo mi tradisse” L’omicidio del colombiano Edwin Arrieta Arteaga da parte di Daniel Sancho Bronchal, figlio del famoso attore spagnolo Rodolfo Sancho Aguirre, continua a far discutere. Dalle ultime dichiarazioni del reo confesso, emergerebbe il quadro di un delitto passionale.

A cura di Andrea Parrella

Continua a tenere banco la vicenda del 29enne Daniel Sancho Bronchal, figlio del famoso attore spagnolo Rodolfo Sancho Aguirre, che è stato arrestato in Thailandia per l’omicidio del chirurgo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, 44 anni, il cui corpo è stato smembrato dallo stesso assassino, che poi ha confessato il crimine alle forze dell'ordine. Bronchal, nell'ambito della sua confessione, ha sostanzialmente raccontato una dinamica dei fatti in cui sarebbe stato indotto al gesto a seguito di minacce da parte di Arteaga che, stando alla sua ricostruzione, lo teneva prigioniero di un ricatto. L'omicida ha spiegato che il defunto non era il suo partner: "Sono colpevole, ma ero l'ostaggio di Edwin. Mi ha tenuto in ostaggio. Era una gabbia di vetro, ma era una gabbia. Mi ha fatto distruggere il mio rapporto con la mia ragazza, mi ha costretto a fare cose che non avrei mai fatto ”, ha detto l'imputato in una delle sue dichiarazioni iniziali, oltre a specificare che il loro legame non fosse sentimentale. "Era ossessionato da me". Quindi ha aggiunto:

Ha detto che voleva mettere soldi nella società di cui sono socio, che facciamo delle cose insieme, che andiamo in Messico, Cile, Colombia, per aprire un ristorante. Ma era tutta una bugia. L'unica cosa voleva che fossi io, il suo ragazzo.

La situazione, tuttavia, sembra essere cambiata nelle ultime ore, a seguito di una ricostruzione del quotidiano locale Bangkok Post, secondo il quale la versione di Sancho sarebbe leggermente cambiata nella giornata di sabato, quando avrebbe rivelato che il movente del delitto era “passionale”. "Era per gelosia e paura che mi tradisse", avrebbe detto. Successivamente, come scrive El Mundo, su TikTok era diventata virale la teoria secondo cui entrambi avrebbero avuto una relazione sentimentale circa un anno fa.

Secondo il quotidiano thailandese Bangkok Post, c'era una relazione sessuale tra Daniel ed Edwin Attraverso le informazioni raccolte tramite fonti di polizia, è emerso che Daniel Sancho ha incontrato il chirurgo colombiano circa un anno fa. L'interazione tra i due è nata attraverso Instagram, dove si sono scambiati messaggi e "immagini intime" prima di vedersi di persona. Un appuntamento in cui, secondo Sancho, "hanno avuto rapporti sessuali". La loro relazione ha raggiunto un punto di fiducia in cui Edwin avrebbe prestato a Daniel 10.000 euro per la sua attività di ospitalità. Tuttavia, lo chef non ha voluto continuare l'interazione che stava avendo con Edwin sostenendo che non era gay e che aveva una ragazza. Secondo quanto riportato dal Bangkok Post, Edwin Arrieta non avrebbe accettato queste spiegazioni "minacciando di pubblicare sui social le sue foto intime per scuotere la reputazione del padre e del nonno". Il presunto ricatto del chirurgo al cuoco è stato individuato come una delle possibili cause che avrebbero portato Sancho a perpetrare il delitto.