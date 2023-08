Arrestato il figlio dell’attore Rodolfo Sancho Aguirre, ha ucciso e smembrato un 44enne Daniel Sancho Bronchal, figlio del famoso attore spagnolo Rodolfo Sancho Aguirre, è stato arrestato in Thailandia dopo avere ucciso e smembrato un chirurgo colombiano 44enne. Il 29enne ha confessato l’omicidio.

A cura di Stefania Rocco

Il 29enne Daniel Sancho Bronchal, figlio del famoso attore spagnolo Rodolfo Sancho Aguirre, è stato arrestato in Thailandia per l’omicidio del chirurgo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, 44 anni. L’uomo è accusato di avere ucciso e smembrato il compagno di viaggio insieme al quale aveva raggiunto l’isola turistica di Koh Phangan. Daniel ha confessato l’omicidio e dichiarato di avere agito perché l’uomo lo “teneva prigioniero” e lo minacciava.

Daniel Sancho Bronchal accusato di omicidio premeditato

Sancho Bronchal è accusato di omicidio premeditato, in seguito al quale avrebbe rimosso e nascosto parti del corpo della vittima per impedirne il ritrovamento. Figlio della coppia di attori Rodolfo Sancho e Silvia Bronchalo, il giovane si trovava in Thailandia anche per lavoro, essendo stato assunto come chef. La famiglia dell’assassino ha pubblicato un comunicato in cui chiede rispetto dato il momento particolarmente complesso.

La testa di Edwin Arrieta Arteaga ritrovata in mare

Sarebbe stato proprio Daniel Sancho Bronchal a condurre la polizia thailandese nei luoghi in cui aveva precedentemente nascosto le parti del corpo del chirurgo Edwin Arrieta Arteaga. La testa del 44enne è stata ritrovata in mare, mentre sono ancora in corso le ricerche per recuperare le i resti del colombiano. Il 29enne si è dichiarato colpevole ma ha aggiunto di essere stato a sua volta vittima del chirurgo. “Mi ha tenuto in ostaggio”, ha spiegato per motivare l’omicidio. Secondo il rapporto della polizia locale, Sancho Bronchal è arrivato sull’isola thailandese il 31 luglio scorso. Il 1° agosto ha acquistato coltelli e sacchi per la spazzatura, il 2 il chirurgo lo ha raggiunto sull’isola. È stato lo stesso omicida a denunciare la scomparsa dell’amico il 3 agosto, ore dopo l’omicidio. Il 29enne è stato trasferito in prigione in attesa del processo. Rischia una condanna che prevede il carcere da 15 anni all’ergastolo e perfino la pena di morte, sebbene tale pena sia applicata molto raramente nel paese.