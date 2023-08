Mitchel Musso, attore della serie Hannah Montana, arrestato a causa di un sacchetto di patatine Mitchel Musso, attore diventato famoso per avere interpretato Oliver Oken nella serie tv Hannah Montana, è stato arrestato in Texas. La vicenda nata dal presunto furto di un sacchetto di patatine.

Mitchel Musso, attore diventato famoso per avere recitato nel ruolo del “dottore degli armadietti” Oliver Oken nella serie tv “Hannah Montana”, è stato arrestato a Rockwall, in Texas, nella serata di sabato. Secondo quanto riporta TMZ, che cita fonti della polizia, la vicenda sarebbe nata a partire dal presunto furto di un sacchetto di patatine.

L’arresto di Mitchel Musso

Musso, secondo quanto riferisce TMZ, è stato portato in prigione lo scorso sabato sera. Gli agenti avevano risposto a una chiamata di soccorso partita da un hotel i cui dipendenti sostenevano che l’attore si fosse comportato in modo violento dopo avere presumibilmente rubato un sacchetto di patatine. Secondo quanto riferito dalla polizia, Musso si sarebbe appropriato dello snack in questione e, dopo essersi rifiutato di pagarlo, sarebbe diventato verbalmente aggressivo per poi lasciare la struttura sbraitando. Gli agenti intervenuti sul posto hanno ritrovato l’attore all’esterno dell’hotel, presumibilmente sotto l’effetto di alcol. La polizia di Rockwall ha inoltre riferito di avere ritrovato una grande quantità di mandati in sospeso riferibili alle attività di Musso, motivo che li ha spinti ad arrestarlo.

I reati contestati alla ex star di Hannah Montana

Diversi i reati contestati a Musso, cheta lasciato la prigione dietro il pagamento di una cauzione di 1000 dollari in attesa del processo. Il popolare attore è stato accusato di ubriachezza in luogo pubblico, furto (sotto i 100 dollari) e mancata esibizione della patente di guida. L’attore 32enne, star della famosa serie tv che lo ha visto tra i protagonisti per 5 anni, era già stato per guida in stato d’ebbrezza nel 2011 a Burbank, in California, e condannato a 36 mesi di libertà vigilata, oltre che a frequentare corsi di educazione sull’alcol e a una multa.