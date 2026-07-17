Si fermano le riprese delle serie di God of War: Ryan Hurst, che interpreta Kratos, vittima di un infortunio

I produttori della serie tv tratta da God of War sono stati costretti a sospendere temporaneamente le riprese a causa di un infortunio subito da Ryan Hurst, l’attore che interpreta Kratos. L’incidente, rivelatosi più serio del previsto, richiederà una sostituzione.

Le riprese della serie tv tratta dal videogioco God of War sono state interrotte per cause di forza maggiore. Un incidente, rivelatosi più serio del previsto, ha costretto la produzione a fare a meno di Ryan Hurst, l’attore scelto per interpretare il ruolo dello spartano Kratos (attore che aveva già un legame con il videogioco avendo prestato la voce a Thor in God of War: Ragnarok). Secondo le prime indiscrezioni filtrate, l’interprete, che aveva lavorato duramente per mettere su 18 chili di massa muscolare e calarsi al meglio nel personaggio, si sarebbe strappato un bicipite durante le riprese di una scena d’azione. Trasportato in ospedale, sarebbe stato operato poche ore dopo e al momento è in fase di recupero.

Le case di produzione Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television avrebbero inizialmente deciso di sospendere le riprese in attesa del pieno recupero di Hurst, così da poter completare la serie con il cast originale che conta, tra gli altri, interpreti quali Mandy Patinkin (Odino), Teresa Palmer (Sif), Ed Skrein (Baldur), Max Parker (Heimdall) e Olafur Darri Olafsson (Thor). L’ipotesi, però, si sarebbe rivelata impraticabile quando i medici hanno informato l’attore che non sarebbe potuto tornare al lavoro prima dell’inizio del 2027, considerando che la riabilitazione potrebbe richiedere fino a un anno.

Si è reso quindi necessario riaprire i casting per individuare un nuovo interprete che sostituisca Hurst nel ruolo di Kratos. Una procedura che richiederà diversi mesi, sia per la selezione dell’attore sia per la necessità di rigirare i primi quattro episodi, già completati con il cast originale, in modo da sostituire tutte le scene interpretate dal protagonista.

Il ritorno sul set è stimato intorno a ottobre, periodo in cui le riprese dovrebbero riprendere secondo il nuovo calendario di produzione.