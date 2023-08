È morto Ron Cephas Jones, l’attore di This is us aveva 66 anni: “La causa è una malattia ai polmoni” Nella serie This is us, l’attore aveva interpretato il ruolo di William Hill, padre biologico di Randall Pearson. Nel 2021 aveva reso pubblica la sua battaglia contro la broncopneumopatia cronica ostruttiva.

A cura di Daniela Seclì

A destra l’attore nel ruolo di William Hill in This is us

È morto Ron Cephas Jones, l'attore aveva 66 anni ed era noto principalmente per avere interpretato – nella serie This is us – il ruolo di William Hill, padre biologico di Randall Pearson (interpretato dall'attore Sterling K. Brown). Nel 2021, l'attore aveva reso pubblica la sua battaglia contro la broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Morto Ron Cephas Jones, l'annuncio del suo manager

Ad annunciare la morte di Ron Cephas Jones, avvenuta sabato 19 agosto, è stato il suo manager. Nel comunicato diramato da People, si indica come causa della morte la malattia ai polmoni contro la quale l'attore stava lottando da tempo:

L'amato attore Ron Cephas Jones è morto all'età di 66 anni a causa di un problema polmonare di vecchia data. Nel corso della sua carriera, il suo calore, la sua bellezza, generosità, gentilezza e il suo cuore sono stati visti da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ha iniziato la sua carriera al Nuyorican Poets Cafè e il suo amore per il palco è rimasto vivo nel corso di tutta la sua carriera. La bellezza interiore e dell'anima di Ron erano evidenti dalla sua performance nella serie This is us, premiata agli Emmy. Lascia la figlia Jasmine Cephas Jones.

La malattia ai polmoni

Nel 2021, in un'intervista rilasciata al New York Times, l'attore Ron Cephas Jones ha fatto sapere di soffrire di broncopneumopatia cronica ostruttiva e di avere subito, nel 2020, un doppio trapianto di polmoni che lo ha costretto a un ricovero durato oltre due mesi. Lo scorso anno, in un'intervista rilasciata a Today, disse che il suo lavoro lo aveva motivato a riprendersi il prima possibile: