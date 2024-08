video suggerito

Uccise e smembrò un chirurgo, il figlio dell'attore Rodolfo Sancho Aguirre condannato all'ergastolo Daniel Sancho Bronchal, figlio del famoso attore spagnolo Rodolfo Sancho Aguirre, è stato condannato all'ergastolo per avere ucciso e smembrato un chirurgo colombiano 44enne.

Un tribunale thailandese ha condannato all'ergastolo Daniel Sancho Bronchal, figlio del famoso attore spagnolo Rodolfo Sancho Aguirre, per l'omicidio di un chirurgo plastico colombiano. L'uomo, 30 anni, lo scorso anno era stato accusato di aver ucciso e smembrato il compagno di viaggio Edwin Arrieta Arteaga, 44 anni, con il quale aveva raggiunto l'isola turistica di Koh Phangan.

Daniel Sancho Bronchal condannato all'ergastolo

Daniel Sancho Bronchal è stato giudicato colpevole dell'omicidio premeditato di Edwin Arrieta Arteaga, avvenuto lo scorso anno sull'isola di Koh Phangan. Il padre dell'imputato è Rodolfo Sancho, noto attore in Spagna, e al processo in Thailandia hanno assistito decine di giornalisti spagnoli proprio a causa della risonanza mediatica della vicenda. "L'attore è soddisfatto della sentenza, perché sarà messo in prigione a vita e la famiglia della vittima riceverà un risarcimento economico", ha dichiarato Bussakorn Kaewleeled, avvocato della famiglia della vittima. "Il verdetto è stato emesso, entrambe le parti hanno il diritto di appellarsi secondo la legge thailandese", ha aggiunto Bussakorn.

Darling Arrieta, sorella della vittima: "Non ha smembrato solo mio fratello, ha smembrato una famiglia"

Daniel Sancho Bronchal ha confessato di aver ucciso il 44enne Edwin Arrieta Arteaga per legittima difesa e di averne nascosto il corpo, ma ha negato di aver distrutto il suo passaporto. Nel processo è stato stabilito che Sancho ha fatto a pezzi il corpo di Arrieta e ha nascosto le parti in sacchetti di plastica, in seguito distribuiti in giro per Koh Phangan. La famiglia della vittima ha dichiarato prima del verdetto di essere favorevole a una sentenza di ergastolo. "Lasciamolo in Thailandia in modo che possa prendersi il tempo, tutto il tempo che Dio gli dà per vivere, per pensare a ciò che ha fatto" – ha dichiarato Darling Arrieta, la sorella della vittima, in un documentario della HBO sul caso – "Non ha solo smembrato mio fratello, ha smembrato una famiglia".