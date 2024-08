video suggerito

Omicidio Johnny Wactor di General Hospital, arrestate quattro persone Svolta nelle indagini sull'omicidio di Johnny Wactor, l'attore di General Hospital rimasto ucciso dopo aver subito una rapina. Quattro arresti: hanno tutti un'età compresa tra i 18 e i 22 anni.

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Johnny Wactor, l'attore di General Hospital rimasto ucciso dopo aver subito una rapina. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha arrestato quattro sospettati. Hanno tutti un'età compresa tra i 18 e i 22 anni. Tre di questi sono direttamente accusati di omicidio, mentre il quarto è stato fermato come sospetto complice.

Le dichiarazioni

L'avvocato rappresentante di Johnny Wactor, Sarabeth Schedeen, ha dichiarato al The Hollywood Reporter: “Johnny Wactor era un attore e un amico straordinario. La luce del mondo oggi si è affievolita. Tra i suoi tanti doni invidiabili c’erano la generosità, la dedizione, la disciplina, l’empatia e una perseveranza senza paragoni. Inoltre era un atleta. Spingendosi al massimo fisicamente come ha fatto personalmente e professionalmente. Nell’industria delle montagne russe e nei nostri molti anni insieme, ha cavalcato gli alti e bassi della vita con ottimismo e grazia. Johnny rappresentava la grandezza morale in tutti i settori. È una perdita profonda per tutti coloro che hanno lavorato con lui e lo hanno conosciuto”.

L'omicidio

Johnny Wactor venne ucciso lo scorso 25 maggio. L'attore stava tornando da un pub con un'amica, quando aveva sorpreso tre persone che cercavano di rubare il convertitore catalitico della sua auto. L'attore fu quindi raggiunto da un colpo di pistola esploso da uno dei malviventi. La morte dell'attore gettò nello sconforto l'intera famiglia della serie tv General Hospital, per la quale Johnny Wactor aveva interpretato il ruolo di Brando Corbin dal 2020 al 2022: "L'intera famiglia di General Hospital ha il cuore spezzato nel sentire della prematura scomparsa di Johnny Wactor. Era davvero unico nel suo genere ed è stato un piacere lavorare con lui ogni giorno. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi cari in questo momento difficile".