Morto Obi Ndefo di Dawson’s Creek, il ricordo di Katie Holmes e Mary-Margaret Humes

A cura di Elisabetta Murina

È morto Obi Ndefo, l'attore interprete del personaggio di Bodie Wells nella serie tv Dawson's Creek. Aveva 51 anni. A darne annuncio la sorella Nkem Ndefo con un post sui social, spiegando anche le cause del decesso. "Il cuore non ha retto la sua infinita battaglia contro l'ortoressia, un disturbo alimentare", ha scritto la donna. Nel 2019, Ndefo è stato vittima di un incidente stradale, in seguito al quale gli sono state amputate entrambe le gambe.

Il ricordo di Katie Holmes e Mary- Margaret Humes

Tra coloro che hanno voluto ricordare l'attore anche Katie Holmes, co star nella serie Dawson's Creek e interprete del personaggio di Joey Potter. L'attrice ha pubblicato una storia su Instagram, accompagnata da una foto con Obi Ndefo, scrivendo: "È stato meraviglioso lavorare con lui, era un uomo così gentile. Mando preghiere e grazia alla sua famiglia. Riposa in pace". Anche Mary-Margaret Humes, interprete di Gail Leery, ha condiviso sui social un messaggio rivolto a Ndefo: "Mi è difficile concepire che ci hai lasciati caro amico mio. Sei sempre stato e sarai sempre una luce luminosa. Che esempio di puro amore e tenacia senza filtri hai dato mentre affrontavi le sfide della vita dei recenti".

La carriera di Obi Ndefo, l'incidente e la battaglia contro l'ortoressia

Laureato alla scuola di recitazione della Yale University, Obi Ndefo si è fatto conoscere al pubblico grazie ai ruoli in diversi show, come Star Trek: Voyager, The Jamie Foxx Show. La notorietà però è arrivata con il personaggio di Bodie Wells nella serie tv Dawson's Creek, cognato di Katie Holmes, in cui ha recitato dal 1998 al 2002. Nel 2019 Ndefo è stato vittima di un incidente stradale: si trovava nel parcheggio di un supermercato, cercando una borsa nel bagagliaio della sua auto, quando un automobilista ubriaco lo ha travolto. L'attore è rimasto gravemente ferito e gli sono state amputate entrambe le gambe. Ad annunciare la sua scomparsa, con un post sui social, è stata la sorella Nkem: "Obi Ndefo è venuto a mancare mercoledì mattina in un ospedale di Los Angeles. Il suo cuore non ha retto alla sua infinita battaglia contro l’ortoressia, un disturbo alimentare. Come sua famiglia condividiamo questa notizia per portare attenzione all’eccessiva disciplina alimentare a cui porta l’ortoressia con la speranza che chi soffra di questa devastante malattia possa ricevere la compassione necessaria". L'attore soffriva di ortoressia, un disturbo alimentare, che ne ha causato il decesso.