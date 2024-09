È morto Bodie di Dawson’s Creek: l’attore Odi Ndefo viveva senza gambe

video suggerito

Si chiamava Obi Ndefo ed è morto oggi all'età di 51 anni dopo un'esistenza travagliata e condizionata da un terribile incidente: era Bodie di Dawson's Creek, il cognato di Joey Potter (Katie Holmes).

Era il cognato di Joey (Katie Holmes) in Dawson's Cree, Bodie Wells. Si chiamava Obi Ndefo ed è morto oggi all'età di 51 anni dopo un'esistenza travagliata e condizionata da un terribile incidente che lo ha costretto alla sedia a rotelle. Le cause della morte non sono state rivelate ma la sorella ne ha confermato la scomparsa. L'attore viveva da tempo senza le due gambe e a breve avrebbe dovuto ricevere un nuovo paio di protesi. "Con il cuore spezzato per la perdita di mio fratello minore e sapendo che finalmente è in pace" ha scritto sabato sua sorella Nkem Ndefo su Facebook.

L a carriera

L'attore era noto per aver interpretato il cognato di Joey Potter, il personaggio interpretato da Katie Holmes in Dawson's Creek tra il 1998 e il 2002. Tra le altre partecipazioni rilevanti si segnalano: Stargate SG-1 tra il 2000 e il 2005, The West Wing, NYPD Blue, Crossing Jordan e The District. Aveva fondato la Arts Alliance for Humanity, un'organizzazione senza scopo di lucro con sede a Los Angeles, che si occupava di seguire persone meno abbienti e svantaggiate in percorsi artistici di vario tipo. Mary-Margaret Humes, che interpretava la madre di Dawson, Gale Leery, nello show, ha dedicato un post su Instagram a Ndefo: "È difficile per me concepire che tu ci abbia lasciato, mio caro amico. Sei sempre stato e sarai sempre una luce brillante. Che esempio di amore puro e tenacia hai dato affrontando le recenti sfide della vita".

L'incidente

Obi Ndefo era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nell'agosto 2019. A causa di quell'incidente, si è resa necessaria l'amputazione di entrambe le gambe perché una era completamente distrutta e l'altra recisa. Come era successo: Obi Ndefo stava caricando una borsa frigo nel bagaglio della sua auto, mentre era all'esterno di un supermarket, quando un uomo, al volante in stato di alterazione, lo ha travolto. La vita da quel momento è cambiata e questo incidente lo ha segnato profondamente. Non è chiaro, però, se le sue condizioni abbiano favorito un peggioramento dello stato di salute.