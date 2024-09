video suggerito

Raoul Bova: "Dopo la morte dei miei genitori ho fatto pensieri brutti, non essere più figlio è un lutto" Ospite di Ciao Maschio, nella puntata che andrà in onda il 21 settembre su Rai1, Raoul Bova ha raccontato a Nunzia De Girolamo alcuni dei momenti più difficili della sua vita: "Dopo la morte dei miei genitori ho fatto pensieri davvero brutti, i figli sono stati la mia salvezza".

A cura di Elisabetta Murina

"Dopo la morte dei miei genitori ho fatto pensieri davvero brutti". Ospite di Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 21 settembre su Rai1, Raoul Bova ha raccontato a Nunzia De Girolamo alcuni dei momenti più brutti della sua vita. L'attore, a poco più di un anno di distanza, ha perso sia la madre che il padre.

Il dolore per la perdita di entrambi i genitori

Negli ultimi anni Raoul Bova ha vissuto diversi momenti di difficoltà, a causa della perdita prima del padre, venuto a mancare nel 2018, poi della madre. La donna è morta a poco più di un anno di distanza. "Ci sono momenti in cui ti manca il fiato e sei vicino a dei pensieri non belli, i figli sono stati fondamentali, la mia salvezza. I pensieri negativi a volte ti vengono, anche quelli più stupidi o più profondi", ha raccontato l'attore a proposito del lutto. E ha poi aggiunto: "Sono diventato padre ma ero ancora figlio e questa cosa mi dava sicurezza. Chi stava con me in quel momento non apprezzava il fatto che io fossi ancora figlio, voleva vedere proprio l'uomo. Il passaggio a non essere più figlio è un lutto forte".

"Mi sono successe un po' di cose negative"

Bova ha spiegato che dopo aver perso entrambi i genitori ha vissuto periodo di sofferenza non solo psicologica, ma anche fisica. "Mi sono successe una serie di cose negative", ha precisato l'attore parlando con Nunzia De Girolamo nella puntata che verrà trasmessa il 21 settembre, in seconda serata su Rai1. In particolare ha fatto riferimento a un episodio: "Addirittura mi sono rotto una gamba quasi da fermo. Può sembrare assurdo, ma una piccola storta mi ha fatto rompere la tibia". In più, la scorsa estate, aveva fatto sapere di essersi sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio, che gli aveva reso impossibile partecipare al Magna Grecia Film Festival in Calabria, dove invece era atteso.