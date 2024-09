video suggerito

La verità di Raoul Bova sull'intervista a Belve: "Fagnani voleva creare sensazionalismo, mi sono intimidito" Intervistato da Nunzia De Girolamo nel corso dell'ultima puntata di "Ciao Maschio", Raoul Bova attacca Francesca Fagnani che lo aveva ospitato a "Belve".

A cura di Stefania Rocco

A quasi un anno dall’intervista rilasciata a Francesca Fagnani a “Belve”, Raoul Bova attacca la giornalista che lo aveva ospitato in trasmissione. Intervistato da Nunzia De Girolamo nel corso dell’ultima puntata di “Ciao Maschio”, Bova dichiara di essersi pentito di quel momento di televisione nel corso del quale – almeno a giudicare dai commenti social che piovvero addosso all’attore – risultò essere a tratti banale, lievemente permaloso e spesso piatto. Uno stile, insomma, ben lontano da quello che caratterizza il graffio di una “belva”, esemplare che dà il nome al programma.

Raoul Bova rinnega l’intervista a “Belve”

“C’è stato un momento in cui ti sei pentito di non essere stato pignolo?”, è stata la domanda della conduttrice che ha offerto a Bova la possibilità di commentare quanto andò in onda un anno fa in prima serata su Rai2. “Un momento c’è”, ha ammesso l’attore, “In quel momento mi sono sentito timido con una persona che voleva a tutti i costi creare sensazionalismo e che ha tirato fuori la parte meno empatica della situazione. Come fanno le belve”.

Francesca Fagnani disse di Raoul Bova: “L’ospite più noioso”

La prima a commentare il poco feeling nato con Bova durante l’intervista registrata per “Belve” fu proprio la giornalista che dichiarò apertamente di avere trovato poco stimolante il dialogo con l’attore. “In assoluto l’ospite il più noioso? Non è gentile dirlo ma Raoul Bova. Se uno non vuole parlare diventa noioso”, dichiarò Fagnani nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero. Parole cui Bova ha scelto di replicare un anno dopo approfittando dello spazio messogli a disposizione da un’altra rete Rai. Una zampata, finalmente. Proprio quella che a “Belve” era mancata e la cui assenza Bova oggi attribuisce al fatto di essere risultato intimidito dall'atteggiamento della sua interlocutrice.