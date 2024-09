video suggerito

Marianna Aprile replica a Bruno Vespa e difende l’intervista a Boccia: “Da noi nessuna regola o pressione” Dopo avere realizzato l’intervista a Maria Rosaria Boccia per la trasmissione In onda, anche la giornalista Marianna Aprile ha replicato a Bruno Vespa per difendere il suo lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Il caso Sangiuliano e l'intervista che Maria Rosaria Boccia ha rilasciato a In onda continuano a suscitare dibattito. In queste ore c'è stato un botta e risposta infuocato tra Bruno Vespa e Luca Telese. Poi, si è aggiunta la reazione della giornalista Marianna Aprile, scattata dopo l'ennesimo tweet del conduttore di Cinque minuti e Porta a porta. Ma vediamo cosa è successo.

Bruno Vespa e la nuova frecciatina a Luca Telese e Marianna Aprile

Per comprendere lo scambio di battute tra Bruno Vespa e Marianna Aprile occorre fare un passo indietro. Bianca Berlinguer avrebbe dovuto intervistare Maria Rosaria Boccia nel programma È sempre cartabianca. All'ultimo minuto, l'intervista è saltata. Berlinguer, tra le motivazioni del passo indietro di Boccia, ha indicato anche il fatto che lei si sia rifiutata di fornire in anticipo la lista delle domande che avrebbero fatto in studio:

Maria Rosaria Boccia sollecitava che le venissero comunicate per iscritto le mie domande, richiesta che non abbiamo mai accolto per nessun ospite. Dunque ho inviato alla dottoressa Boccia una sintesi dei temi generali che avremmo trattato nel nostro faccia a faccia, precisando inoltre che sarebbero stati gli altri giornalisti a decidere quali domande porle nel successivo talk.

Bruno Vespa, su X, ha pubblicato un tweet che è stato visto come una provocazione, un modo per insinuare che l'intervista di Telese e Aprile a In onda fosse stata concordata:

La Berlinguer dice che la Boccia è andata via perché voleva conoscere in anticipo le domande. Complimenti a Telese e Aprile che con una grande lezione di giornalismo sono riusciti a intervistarla liberamente.

Marianna Aprile replica a Bruno Vespa

Marianna Aprile non si è di certo tirata indietro quando si è trattato di replicare a Bruno Vespa. La giornalista che, insieme a Telese, ha realizzato l'intervista a Maria Rosaria Boccia per la trasmissione In onda, ha commentato: "Anche noi siamo molto orgogliosi di aver potuto fare l’intervista senza preventive regole di ingaggio o pressioni che l’avrebbero resa meno autentica e soprattutto meno utile agli spettatori".

Lo scontro tra Bruno Vespa e Luca Telese

Se nelle parole di Bruno Vespa in pochi hanno letto dei complimenti sinceri è perché qualche ora prima, il giornalista aveva battibeccato con Luca Telese sullo stesso argomento. Il conduttore di In Onda aveva precisato su X: "Non c’era nessuna domanda concordata – come è evidente a chiunque abbia visto la nostra intervista, fatta tutta a braccio – nella nostra conversazione con Maria Rosaria Boccia. Qualcuno spieghi soavemente al caro Bruno – ieri molto sofferente – che quando immagina che gli altri lavorino come lui, sbaglia". E Vespa aveva replicato:

Caro il mio Luca, l’unica mia sofferenza è non aver intervistato la Boccia. Per il resto, qualche volta deve essermi capitato di lavorare perfino meglio degli altri visto che sono su piazza da 60 anni e gli altri vanno e vengono.

Luca Telese, allora, aveva concluso: "Che tu stia soffrendo molto lo vedo da me, caro Bruno. Mi sono divertito molto a vedere la tua lezione di servizio pubblico a caccia dei compagni delle elementari della Boccia, per capire se rubava merendine all’asilo. Inchiesta da Pulitzer. Il prossimo che osa contraddire un ministro che è sotto la tua protezione scorticàtelo vivo in masseria, mi raccomando".