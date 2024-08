video suggerito

È morto John Aprea, l’attore de Il Padrino Parte II aveva 83 anni John Aprea, l’attore statunitense noto per il suo ruolo di Salvatore Tessio in Il Padrino Parte II, è morto lo scorso 8 agosto nella sua casa a Los Angeles. La notizia è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore dal suo manager con una dichiarazione a Fox News: aveva 83 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

È morto John Aprea, l'attore statunitense, nato da genitori italiani, noto per aver interpretato il giovane Salvatore Tessio ne Il Padrino – Parte II, all'età di 83 anni. È morto nella sua casa di Los Angeles lo scorso 8 agosto 2024, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore dal manager Will Levine con una dichiarazione a Fox News. Tra gli addii anche quello del suo amico e collega Paul Carafotes.

L'annuncio della morte di John Aprea

"Sono molto addolorato per la morte del signor Aprea", ha dichiarato il suo manager, Will Levine, a Fox News Digital. Ha così continuato: "Era un attore con un incredibile talento, amato dai suoi amici. Era uno degli uomini più eleganti che abbia mai conosciuto". TMZ fa sapere che l'attore statunitense è morto per cause naturali nella sua casa di Los Angeles, circondato dai suoi familiari. All'età di 83 anni lascia la terza moglie, Betsy Parker, con la quale è stato sposato per 25 anni, e la figlia Nicole.

La carriera di John Aprea e l'addio di Paul Carafotes

Nato nel marzo 1941 da genitori italiani, originari di Sorrento e Castellammare di Stabia, John Aprea divenne noto per i suoi ruoli di Salvatore Tessio ne Il Padrino Parte II, di Vice Novelli in Matt Houston, di Manny Vasquez in Knots Landing, di Lucas Castigliano in Another World. Ha recitato anche in The Game e The Manchurian Candidate. Con un post su Instagram, Paul Carafotes, il suo collega e amico con il quale ha condiviso il set di Knots Landing, lo ha ricordato così: "Ho appena saputo che il mio vecchio amico, attore, padre, marito, fratello, è morto l'8 agosto 2024. Ci siamo fatti un sacco di risate insieme, ci siamo conosciuti sul set della serie televisiva Knots Landing della CBS, nel 1987, più di 40 anni fa. Quest'uomo mancherà a molti. Riposa vecchio amico, ci vediamo nell'aldilà".